Dron iraní impacta en una base británica en Chipre; otros dos fueron neutralizados

Guerra en Oriente Medio La base militar británica de Akrotiri, impactada por un dron iraní

El presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, confirmó este lunes que un dron Shahed de producción iraní y usado frecuentemente por Rusia para bombardear Ucrania) impactó poco después de la pasada medianoche en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores.

Horas después, otros dos drones de origen desconocido que se dirigían hacia la base militar británica de Akrotiri, fueron neutralizados, pero obligó al cierre del espacio aéreo del país de la OTAN a tan sólo 250 kilómetros de la costa de Líbano y de Israel.

Malestar con Londres

El Gobierno chipriota “lamentó” la falta de una “garantía clara” por parte del Reino Unido sobre si sus dos bases en la isla están siendo usadas en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán, arrastrando así al país a la guerra en Oriente Medio.

El portavoz gubernamental Konstantinos Letymbiotis expresó el “desagrado” porque el primer ministro británico, Keir Starmer, no haya asegurado de forma explícita que las bases de Akrotiri y Dekelia “en ningún caso serían utilizadas por motivos distinto del humanitario”.

Starmer confirmó ayer que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques, sí ha autorizado a EU a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de “proteger a ciudadanos británicos y aliados”.

Reino Unido mantiene en Chipre dos grandes bases militares, la de Akrotiri (sur-oeste) y Dhekelia (este), que abarcan aproximadamente el 3% del territorio de la isla.

Grecia envía fragatas

El Gobierno griego, aliado natural de Nicosia, anunció el envío de dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para “contribuir de todas las formas posibles” a la defensa de la isla (cuya parte orienta está la autodenominada república turcochipriota, sólo reconocida por Turquía.

“Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio”, señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

Dendias señaló además que mañana, martes, se reunirá en Chipre con el presidente chipriota Jristodoulides y con el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, para lograr “una mejor coordinación entre los dos países” durante esta crisis.