Irán denuncia ante la ONU los ataques de Israel y EU; hacen un llamado a frenar la violencia

Embajador de Irán En un tenso debate en Ginebra, la nación denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Estados Unidos e Israel han lanzado ataques indiscriminados contra su territorio, mientras países del Golfo condenaron las represalias iraníes (Imagen de Archivo))

La confrontación en Oriente Medio llegó este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Irán acusó a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo, desde el 28 de febrero, una ofensiva militar “masiva e indiscriminada” que viola de forma directa la Carta de Naciones Unidas.

Ante el pleno reunido en Ginebra, el embajador iraní Ali Bahreini afirmó que en los últimos días se han atacado objetivos civiles, entre ellos escuelas, hospitales y edificios no militares. Según su exposición, incluso instalaciones de la Media Luna Roja habrían sido alcanzadas, además de la muerte de figuras civiles, incluido el líder supremo espiritual iraní, Alí Jameneí.

El diplomático recordó uno de los episodios más graves es la muerte de más de 160 niñas en uno de los bombardeos, un hecho que, dijo, muestra cómo el uso de la fuerza se ha impuesto sobre los derechos humanos. Para Teherán, esta ofensiva es un ejemplo claro de que la lógica militar está desplazando al derecho internacional.

Golfo Pérsico apoya los ataques de Irán disiendo que son en legítima defensa

Sin embargo, la versión iraní fue respondida por varios países del Golfo Pérsico. Delegaciones árabes condenaron los ataques lanzados por Irán como respuesta a las acciones de Israel y Estados Unidos y defendieron su derecho a la legítima defensa.

La delegación de Kuwait señaló que los proyectiles iraníes violaron su soberanía y su espacio aéreo, y pidió al régimen de Teherán moderar sus acciones para no poner en riesgo la estabilidad regional.

Emiratos Árabes Unidos también tomó la palabra para denunciar que ataques iraníes en su territorio dejaron tres civiles muertos y 58 heridos. Su representación fue tajante al afirmar que Irán no puede usar suelo emiratí para ajustar cuentas y llamó a retomar el diálogo como única salida.

A estos mensajes se sumaron Catar y Arabia Saudí, mientras que Irak condenó tanto los ataques contra Irán como los dirigidos a países del Golfo.

Las dos naciones ya no forman parte del Consejo de Derechos Humanos, del que se retiraron a principios del año pasado, ambos países justificaron su salida al considerar que el organismo mantiene un sesgo sistemático contra Israel.