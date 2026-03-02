La Guardia Revolucionaria de Irán cierra el estrecho de Ormuz: “no pasará ni una gota de petróleo”

Estrecho de Ormuz (@diasenpensiones/x)

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz, además que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

“Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz”, aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20% del crudo mundial.

La agencia oficial Tasnim tituló su nota con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, sin embargo, no incluyó declaraciones tan directas del general.

“No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región”, agregó el alto cargo militar iraní.

Asimismo, advirtió de que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria se enfrentarán “con firmeza a cualquier bloque ofensivo”.

“Los oleoductos también están a nuestro alcance y no permitiremos que los recursos energéticos de la región estén a disposición del enemigo”, enfatizó.

Yabari dijo que las Fuerzas Armadas de la República Islámica están “plenamente preparadas para superar esta difícil etapa y las contramedidas continuarán”.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria comentó que había atacado a un petrolero, identificado como ‘Athens Nova’, “aliado de Estados Unidos”, en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según datos de la Guardia Revolucionario que compartió en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron en este petrolero dentro del estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños. (Con información de EFE)