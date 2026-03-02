Reportan ataque a embajada de EU en Arabia Saudita con drones

Luego de escuchar explosiones se reporto un incendio en la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, se han compartido imágenes y videos en redes sociales que muestran los hechos.
“La Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio” indicó el titular del Ministerio de Defensa.
Testigos señalan que se escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes provocando nubes de humo.
La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una alerta de seguridad para buscar refugio en Jeddah, Riad y Dhahran. Además está limitando los viajes.