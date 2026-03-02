Reportan ataque a embajada de EU en Arabia Saudita con drones Reportan ataque a embajada de EU en Arabia Saudita con drones (@luisgr/x)

Luego de escuchar explosiones se reporto un ​incendio en ⁠la ‌embajada de ‌Estados ⁠Unidos en Riad, ‌capital de Arabia Saudita, se han compartido imágenes y videos en redes sociales que muestran los hechos.

“La Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio” indicó el titular del Ministerio de Defensa.

Testigos señalan que se escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes provocando nubes de humo.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una alerta de seguridad para buscar refugio en Jeddah, Riad y Dhahran. Además está limitando los viajes.