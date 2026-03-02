Tercer día de guerra contra Irán deja más de 500 muertos y se extiende el conflicto al Líbano, Chipre y Kuwait

Guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán A tres días del inicio de los bombardeos, el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán sigue escalando: crece el número de víctimas civiles a más de 500 muerto , los ataques alcanzan Líbano y Chipre (X)

Este lunes 2 de marzo la guerra entre Israel, Estados Unidos contra Irán cumple su tercer día con un saldo cada vez más grave. De acuerdo con la Media Luna Roja, el número de personas fallecidas en Irán subió a 555 en apenas dos días y medio de ataques, mientras que las operaciones militares ya no se limitan al territorio iraní y se han extendido al Líbano y otros puntos estratégicos de la región.

Bombardeos israelí-estadounidense contra civiles iranies

Uno de los episodios más letales ocurrió en una céntrica plaza de Teherán en Irán donde un ataque israelí-estadounidense contra la plaza Nilufar dejó al menos 20 muertos y provocó la destrucción de varias viviendas, según reportó la agencia Mehr. Aunque los medios locales no informaron sobre objetivos militares en la zona, se sabe que ahí opera una comisaría de Policía. Imágenes difundidas mostraron a personas heridas, incluidos niños, atrapadas entre los escombros.

A este ataque se suma la tragedia registrada en el sur del país. El Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos por el bombardeo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, ocurrido durante la ofensiva iniciada el sábado. Aunque el último balance oficial hablaba de 200 fallecidos, ese dato quedó desactualizado y aún no existe una cifra total consolidada de víctimas en Irán.

Conflicto cruzó la frontera hacia el Líbano, Chipre y Kuwait

El grupo chií Hizbulá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. La respuesta fue inmediata: el Ejército israelí bombardeó intensamente los suburbios del sur de Beirut, conocidos como el Dahye, así como zonas del sur libanés. En estos ataques murieron al menos 31 personas y otras 149 resultaron heridas, de acuerdo con autoridades locales.

En Israel no se reportaron nuevas víctimas mortales este lunes, más allá de las diez personas que perdieron la vida entre sábado y domingo, sin embargo, el gobierno elevó el nivel de alerta. El Ejército llamó a filas a cerca de 100 mil reservistas para reforzar la defensa de las fronteras con Siria y Líbano, además de mantener el control sobre Gaza y Cisjordania.

La tensión también alcanzó otros puntos del Mediterráneo oriental como en Chipre, el presidente Nikos Jristodoulides confirmó que un dron Shahed, de fabricación iraní, impactó poco después de la medianoche en la base militar británica de Akrotiri, en el suroeste de la isla. El incidente causó daños materiales menores, pero encendió las alertas por la posibilidad de una expansión regional aún mayor.

En paralelo, se reportaron incidentes confusos en Kuwait. Medios iraníes afirmaron que un caza F-15 de Estados Unidos fue derribado cuando intentaba atacar territorio iraní y cayó en suelo kuwaití. Las autoridades de Kuwait reconocieron que varias aeronaves estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque señalaron que sus tripulantes sobrevivieron y no confirmaron que se tratara de un derribo.

(Con Información de EFE)