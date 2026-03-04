Ecuador expulsa a personal diplomático de Cuba y retira a su embajador en La Habana

El embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Gutiérrez (@ElDatoEcua/x)

El Gobierno de Ecuador expulsó este miércoles a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, así como también procedió a retirar a su embajador en La Habana, dando a entender una ruptura de relaciones diplomáticas con la isla caribeña.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, indicó que todo el personal de la misión diplomática de Cuba acreditada en Quito ha sido declarada personas no gratas y cuenta con un plazo de 48 horas para abandonar el país.

El Ejecutivo del presidente Daniel Noboa argumentó este anuncio con base en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Asimismo, el líder ecuatoriano pidió el retorno del embajador ubicado en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el rol desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

El decreto se sustenta en lo establecido en el artículo 141 de la Constitución que dispone que el presidente ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y Gobierno, mencionando que el artículo 147 le habilita para nombrar y remover a los funcionarios públicos.

Estas decisiones por parte de Noboa se producen pocos días antes de que acuda a Estados Unidos para participar en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con Donald Trump, con quien la Administración ecuatoriana ha estrechado lazos y respaldado en su política exterior, como con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Con esta decisión de sacar a la misión diplomática cubana del territorio ecuatoriano, Noboa abre una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del ex-vicepresidente Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, cuando este ya había recibido asilo diplomático. (Con información de EFE)