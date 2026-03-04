EU aboga por destituir a Díaz-Canel en las negociaciones con Cuba, según Miami Herald

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (@AlfreMene37409/x)

Estados Unidos consideró al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como un obstáculo para impulsar reformas en la isla durante las negociaciones bilaterales sobre un posible alivio de sanciones durante la cumbre de Caricom, igualmente abogó por su destitución, así lo informó este miércoles el diario Miami Herald.

Esto se lo transmitieron los asesores del secretario de Estado de EU, Marco Rubio a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y delfín de Raúl Castro, en la reunión que mantuvieron en los márgenes de la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves, a finales de febrero, de acuerdo con una fuente anónima citada por el medio.

La fuente destacó que la Administración Trump cree que podría ser necesario sacar del poder a Díaz.-Canel para que tengan éxito las conversaciones entre ambas naciones, que buscan flexibilizar las sanciones estadounidenses a cambio de reformas en la isla.

Cuba enfrenta actualmente uno de los momentos de mayor presión económica en las últimas décadas por el incremento de las sanciones de Washington.

Igualmente, Trump elevó la presión sobre la isla caribeña tras la intervención en Venezuela que derivó con la captura de Nicolás Maduro y el corte del suministro del crudo venezolano a la isla.

Tras las conversaciones en San Cristóbal y Nieves, un diplomático cubano anónimo contó al Herald que Rubio “dejó claro” que “las discusiones con el Gobierno de La Habana estaban muy avanzadas”, pero “no querían tener nada que ver con la prolongación del régimen”.

Poder bajo el régimen de los Castro

Díaz-Canel asumió la presidencia en 2018 y sustituyó a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, como líder del Partido Comunista de Cuba en 2021.

Es considerado una figura muy cercana a la familia Castro, a la que el Gobierno estadounidense considera aún como la verdadera tomadora de decisiones de lo que sucede en la isla.

No obstante, la situación en Cuba ha empeorado notablemente desde la toma de posesión de Díaz Canel, con una inflación descontrolada, una crisis de combustible y escasez extrema de suministros básicos, lo que ha mantenido la salida de ciudadanos cubanos hacia otros países en los últimos años.