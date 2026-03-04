Submarino de EU hunde buque de guerra iraní en su primer ataque con torpedo desde la IIGM

Guerra de Irán El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth (WILL OLIVER/EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país ha hundido un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de acción desde la II Guerra Mundial. Se trata, además, de uno de los golpes más grandes asestados por EU desde que estalló la guerra hace cuatro días con al menos 83 muertos.

“Ayer, en el Océano Índico un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial”, indicó Hegseth en rueda de prensa.

El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka. La Armada de del país surasiático confirmó por su parte que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento de la fragata iraní, donde se estima que podrían haber unos 180 tripulantes, por lo que la cifra podría dispararse en las próximas horas.

“Esta es la primera vez desde 1945 que un submarino de ataque rápido de la Armada de Estados Unidos ha hundido a un enemigo usando un único torpedo Mark 48 para mandar a este navío de guerra al fondo del mar”, indicó en la misma rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, el general Dan Caine.

“Quiero recordar a todos que esta es una demostración increíble del alcance global de Estados Unidos para cazar, encontrar y destruir a un blanco desplegado fuera del área, algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala”, insistió Caine.

Adelantó que, en las próximas 24 a 48 horas, el mando militar estadounidense “continuará atacando la infraestructura y la capacidad naval” de Irán.

Hegseth aseguró que su país está ganando la guerra de manera “contundente” y agregó que pronto comenzarán a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal “casi ilimitado”.

Primer hundimiento desde las Malvinas

El caso más conocido de un hundimiento con torpedo tras 1945 fue el del crucero argentino ARA General Belgrano que fue hundido en mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas, aunque no fue por un submarino estadounidense, sino británico, el HMS Conqueror, de propulsión nuclear, con torpedos Mk8. La acción causó la muerte a 323 marinos argentinos y precipitó la derrota de Argentina.

Con anterioridad, en 1971, durante la tercera guerra entre India y Pakistán, el submarino paquistaní PNS Hangor hundió la fragata india INS Khukri con un torpedo.

Aunque sin confirmación oficial, otro caso más reciente fue el de la corbeta surcoreana ROKS Chenoan, que desapareció en el mar Amarillo en marzo de 2010. Las autoridades surcoreanas creen que el Chenoan fue hundido por la acción de un minisubmarino norcoreano, aunque Pyonyang nunca lo ha confirmado.