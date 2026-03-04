EU usa por primera vez misiles de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán

Nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM) de largo alcance (@TWT_UNLEASHED/X)

Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM) de largo alcance, en la guerra contra Irán, así lo informó este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

El organismo militar con sede en Florida, precisó que este es el debut “histórico” de los PrSM en un combate, ocurrido durante la Operación ‘Furia Épica’, “lo que proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo”, según una publicación en sus redes sociales con un video de los ataques.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

“No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo”, indicó el comandante del CETCOM, Brad Cooper.

Nueva generación de misiles de precisión

El Ejército de EU anunció en abril de 2025 las primeras pruebas de los PrSM, que considera “la nueva generación” de misiles de precisión de largo alcance para “atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos”.

Este sistema reemplaza al Sistema Táctico de Misiles del Ejército con “mayor alcance y letalidad”, según expuso en ese entonces.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó este miércoles que comenzarían a usar bombas de gravedad de precisión, de las que un arsenal “casi ilimitado”, cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, que según Washington “está ganando contundentemente”.

Hegseth precisó que la Operación ‘Furia Épica’ donde murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado “el doble de poder aéreo” que la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes, en junio de 2025.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, sostuvo que el Comando Central estadounidense ha pasado ya “de grandes grupos de ataque deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo, a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán”.

En la operación ya han muerto Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas, así como seis soldados estadounidenses por la respuesta iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió que la ofensiva de EU contra Irán continuará varias semanas hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, igual advirtió que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto”. (Con información de EFE)