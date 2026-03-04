Israel ordena a 250,000 residentes del sur de Líbano que huyan al norte y dispara temor a nueva ocupación

Guerra en Oriente Medio Edificio destruido de Jamaa Islamiya, en Sidón, sur de Líbano, grupo armado de Hamás y aliado de Hezbolá (STRINGER/EFE)

El ejército israelí emitió este miércoles “un aviso urgente” a los 250,000 residentes del sur de Líbano en el que les exige que se desplacen al norte del río Litani (a unos 30 kilómetros de Israel) “por su seguridad”, en lo que parece una inminente invasión terrestre de la llamada “franja de seguridad”, que ocupó militarmente (sin asentamientos judíos) desde 1978 al año 2000.

El comunicado, publicado por el portavoz castrense Avichay Adraee en su cuenta de la red social X, alerta de que “las actividades terroristas de Hezbolá” (lanzamiento de cohetes en solidaridad con sus aliados iraníes) obligan a las tropas israelíes “a actuar contra ellas por la fuerza”.

“Cualquier movimiento (en esa zona) pondría en peligro sus vidas”, advirtió Adraee, repitiendo el mismo mensaje que difundió durante la guerra de 2024 cuando atacó con dureza zonas pobladas para matar a los líderes de Hezbolá y entregar las armas al Ejército libanés (algo a lo que se negó la poderosa guerrilla chiita).

80 mil desplazados

La orden de evacuación afecta a 150 municipios de la franja sur de Líbano, una zona fronteriza con Israel donde Hezbolá tiene arraigo social y donde ha demostrado retener presencia armada.

La campaña israelí en Líbano ha causado 72 muertos —entre ellos, siete niños— y más de 400 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. También se cuentan 80,000 desplazados, que abarrotan los 300 refugios gubernamentales disponibles.

En un comunicado de inusitada dureza, el primer ministro libanés, Nawaf Salam (sunita), exigió a Hezbolá que se desarme de una vez y limite su poder al ámbito político, con su importante bancada en el parlamento.

“Es una guerra premeditada”: Hezbolá

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, acusó a Israel de lanzar una “guerra premeditada” contra Líbano y de querer disimularla como una respuesta al lanzamiento de cohetes, al tiempo que se comprometió a seguir luchando “hasta el final”.

“Lo que ha hecho Israel no es responder a un lanzamiento de proyectiles, es una guerra premeditada”, sentenció el secretario general de Hezbolá en un discurso televisado, el primero desde que la madrugada del lunes comenzó una intensa ofensiva aérea israelí contra diferentes regiones de Líbano.

Qassem denunció que Israel violó el cese de hostilidades unas 10,000 veces y mató a varios cientos de personas en el Líbano mientras estaba en vigor, por lo que su movimiento ya había alertado de que la “paciencia tiene un límite”.

“Nuestra opción es la confrontación y la resistencia hasta el final, y estamos decididos a tumbar los objetivos de la agresión”, aseguró Qassem durante su intervención.