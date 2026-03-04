La OTAN destruye misil iraní que se dirigía a Turquía, pero descarta empujar a Europa a la guerra

Guerra en Oriente Medio Sirios observan un misil iraní que cayó en la aldea de Qazaljo (AHMED MARDNLI/EFE)

Irán dio este miércoles un peligroso paso hacia la guerra total con la OTAN luego de que fuera interceptado un misil cuando se disponía a cruzar el espacio aéreo de Turquía, el único país musulmán que pertenece a la Alianza Atlántica.

“Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”, indicó la portavoz aliada, Allison Hart. “Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme en todos los ámbitos, incluidos los relacionados con la defensa aérea y antimisiles”, agregó.

Los restos del misil iraní cayeron sobre el Mediterráneo oriental mientras que los de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur de Turquía, sin causar víctimas ni heridos, según confirmó el Ministerio turco de Defensa. En concreto, cayeron en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, sin causar daños mayores, de acuerdo con un comunicado de Ankara, que no precisó cuál pudo ser el objetivo del misil iraní.

No obstante, la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, la mayor base de la OTAN en Turquía.

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía, alberga también unidades estadounidenses y en ella tiene desplegada España una batería antiaérea Patriot.

“No se invocará el artículo 5”

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, calificó como “inaceptable” el lanzamiento de un misil iraní sobre territorio turco horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, negara que el ataque fuera suficiente para activar el artículo 5, la cláusula de defensa colectiva de la OTAN.

Rubio calificó de esta manera el ataque sobre Turquía durante una conversación con el ministro de Exteriores de la nación otomana, Hakan Fidan.

Antes de la reunión con Rubio, el vocero del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que Turquía “no dudará en defender su territorio y espacio aéreo” y “responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional”.