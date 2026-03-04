Ni neutralidad ni condena: El país de América Latina que apoya el ataque de EU sobre Irán (Agencia EFE)

Ni neutralidad ni condena. El gobierno de Argentina es el único en América Latina que anunció abiertamente su apoyo al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel al Estado iraní.

La Cancillería argentina compartió un comunicado en el que emitió su posición respecto a la situación en Medio Oriente, expresando su respaldo al gobierno estadounidense.

¿Qué dijo el gobierno de Argentina respecto a la situación en Medio Oriente?

Con respecto al ataque conjunto entre el Estado de Israel y Estados Unidos en territorio iraní, el gobierno del presidente Javier Milei expresó: “El Gobierno de Argentina apoya y valora las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel, destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional y la seguridad de la región”, señaló el comunicado emitido por la Cancillería argentina.

En el mismo documento, además de respaldar las acciones bélicas en contra de Irán, el gobierno argentino recordó que “la justicia argentina ha considerado al régimen iraní como responsible del atentado contra la sede de la AMIA en 1994”, enfatizó la Cancillería.

Argentina condena la respuesta de Irán tras ataque de Israel y EU

En el comunicado, el gobierno encabezado por Javier Milei “condenó enérgicamente los ataques perpetrados por el régimen iraní contra el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Estado de Kuwait, así como contra personal e instalaciones de Estados Unidos de América en la región” puntualizó el gobierno argentino. Esto, respecto a la respuesta de Irán, tras los ataques conjuntos de EUA e Israel.

Finalmente, la Cancillería de Argentina anunció que se encuentra coordinando con la red consular en la región, que permanece en contacto permanente con los connacionales para asistirlos en caso de alguna eventualidad respecto al conflicto bélico en Medio Oriente.