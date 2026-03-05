Antiguo programador de Call of Duty revela secretos del juego… relacionados a Irán y Jeffrey Epstein

Call of Duty El videojuego es uno de los simuladores de guerra más populares del mundo.

La industria de los videojuegos genera miles de millones de dólares cada año y una de las categorías más populares son aquellos que tienen temática de guerra. Uno de sus títulos más conocidos, el Call of Duty, podría haber estado relacionado con Jeffrey Epstein, el multimillonario señalado por actos de pedofilia y tráfico sexual en su isla privada. Un desarrollador de este esta entrega, señaló que uno de los directivos de Activision tenía relación con Epstein y que hubo presiones para desarrollarlo con Irán como principal enemigo.

Desarrollador de Call of Duty denuncia relación de Epstein con directivos de Activision

Chance Glasco, desarrollador de videojuegos, respondió en sus redes sociales un video de la Casa Blanca donde se muestra el lanzamiento de misiles a presuntos objetivos militares de Irán. El audiovisual comienza con una escena del videojuego Call of Duty y está musicalizado.

“Esto no me sorprende. Recuerdo que después de que Activision se hiciera cargo de la formación posterior a Respawn, tuvimos una presión muy incómoda para que hiciéramos el próximo CoD sobre Irán atacando a Israel. Por suerte, a la gran mayoría de nuestros desarrolladores les disgustó la idea y la descartaron.”

This doesn't surprise me. I remember after Activision took over post-Respawn formation there was a very awkward pressure from Activision for us to make the next CoD about Iran attacking Israel. Luckily the vast majority of our devs were disgusted by the idea and it got shot down. https://t.co/taTIsQUklI — Chance Glasco (@ChanceGlasco) March 4, 2026

En un comentario, fue cuestionado sobre si Jeffrey Epstein fue quien presionó por imponer esta narrativa en el videojuego, a lo que Glasco respondió que el director general de Activision, empresa desarrolladora del videojuego, aparece en los archivos revelados por el gobierno estadounidense por mantener comunicación con el fallecido multimillonario.