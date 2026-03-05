Francia permite a EU utilizar sus bases en Medio Oriente

Porta aviones El gobierno francés permitió que aviones militares de Estados Unidos utilicen bases en Oriente Medio como parte de la respuesta al conflicto con Irán

En medio de la escalada militar en Medio Oriente, el gobierno de Francia autorizó que aviones de Estados Unidos utilicen sus bases militares en la región. La decisión, confirmada por fuentes del Estado Mayor francés, fue presentada como una medida temporal destinada a reforzar la protección de sus aliados frente al conflicto con Irán.

De acuerdo con las autoridades militares francesas, la autorización forma parte de la cooperación que mantiene París con Washington, aunque no se detalló en qué instalaciones operarán las aeronaves estadounidenses, se indicó que la medida busca respaldar a los socios regionales en un momento de tensión creciente.

Francia decide aumentar su presencia militar en Medio Oriente

Mientras tanto, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, informó que Francia también decidió reforzar su propio despliegue militar. Desde el inicio de la guerra el fin de semana pasado, el país envió seis cazas adicionales Dassault Rafale a las bases que ya mantiene en los Emiratos Árabes Unidos.

Esas instalaciones militares fueron alcanzadas a comienzos de semana por ataques atribuidos a Irán, sin embargo, la ministra aclaró que no hay certeza de que las fuerzas francesas fueran el objetivo directo, ya que las bases también son utilizadas por el Ejército emiratí. En cualquier caso, aseguró que no hubo víctimas ni heridos y que las instalaciones continúan operando con normalidad.

Refuerzo naval

El despliegue militar francés también incluye movimientos en el mar ya que el portaaviones Charles de Gaulle, que se encontraba en el mar Báltico, se dirige ahora al mar Mediterráneo y podría llegar a finales de esta semana o a inicios de la próxima.

La misión, según explicó la ministra, estará enfocada en tareas de seguridad marítima en una zona que no fue precisada públicamente. Junto al portaaviones también fueron movilizadas las fragatas Provence, Forbin y Languedoc.

Protección a ciudadanos y rutas marítimas

El gobierno francés señaló que uno de sus principales objetivos es proteger a unos 400 mil ciudadanos franceses que actualmente se encuentran en Oriente Medio.

París también busca garantizar la seguridad de sus aliados en la región y restablecer el tránsito en rutas marítimas que han resultado afectadas por los combates. Como parte de esa estrategia, Francia propuso la creación de una coalición internacional para proteger la navegación.

Aunque el gobierno francés ha criticado a Estados Unidos e Israel por iniciar ataques contra Irán sin un marco claro de legalidad internacional, también sostiene que Teherán tiene responsabilidad en la crisis actual debido a años de tensiones por sus programas de armamento nuclear y balístico, así como por su respaldo a grupos armados en la región.