Fuerzas Armadas de Azerbaiyán en alerta tras ataque de drones iraníes

El presidente de Azerbaiyán, Ilhanm Aliyev Azerbaiyán pone en alerta Fuerzas Armadas tras un ataque de drones iraníes (Cuenta oficial de X del presidente Ilham Aliyev)

Azerbaiyán ha puesto en alerta a sus Fuerzas Armadas tras un ataque con drones atribuido a Irán, que el presidente Ilhanm Aliyev, calificó de “acto terrorista”.

“Nuestras fuerzas armadas -el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras y todas las demás unidades de fuerzas especiales- han sido puestas en alerta máxima y deben estar preparadas para llevar a cabo cualquier operación”, declaró en una reunión del Consejo de Seguridad del país, reunido con urgencia tras el incidente que dejó hoy cuatro heridos y cuya autoría fue negada por Teherán.

Asimismo, Aliyev afirmó que las “personas deshonestas que cometieron ese acto terrorista lo lamentarán”.

“Qué no pongan a prueba nuestra fuerza”, advirtió.

El líder azerbaiyano destacó que los responsables del ataque deben responder ante la justicia y exigió explicaciones y disculpas de las autoridades iraníes.

Igualmente, aseguró que su país no participarán en las operaciones contra Irán, donde viven muchos connacionales étnicos.

Reiteró que Bakú presentó con anterioridad sus condolencias por la muerte del líder supremo Alí Jameneí y acusó al país persa de “ingratitud”.

Por su parte, el Ejército iraní negó haber atacado con drones el aeropuerto del exclave azerbayano de Najicheván, así como una escuela, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, enfatizó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Además, acusaron a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán aseguró que había registrado el lanzamiento de cuatro drones por parte de Irán, uno de los cuales fue destruido por las defensas antiaéreas.

“Esperamos que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán cesen de negar este hecho, se disculpen por lo sucedido y que las autoridades competentes castiguen a los responsables”, destacó la nota. (Con información de EFE)