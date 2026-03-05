Guerra en Irán deja más de 1,200 muertos y contando luego de las ofensivas de Israel y EU

Guerra en Irán Israel lanza nuevas oleadas de ataques sobre objetivos militares en Teherán, mientras que las autoridades iraníes denuncian daños en hospitales, escuelas y centros médicos, en medio de dificultades para verificar la información por las restricciones en internet.

El número de personas que han muerto por los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el pasado sábado llegó a 1,230, de acuerdo con datos divulgados este por la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos, una agencia pública iraní encargada de registrar a las víctimas del conflicto.

Según el reporte difundido por medios oficiales del país, la cifra corresponde a los cuerpos que han sido enterrados hasta el 4 de marzo de 2026, aunque las autoridades advierten que el balance podría cambiar debido a las dificultades para verificar la información en distintas zonas del país.

Nuevos bombardeos en Teherán

Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves se registraron nuevas explosiones en Teherán, la capital iraní, en lo que marca el sexto día de enfrentamientos.

La agencia iraní Tasnim informó que las defensas antiaéreas del país se activaron alrededor de las cinco de la mañana, mientras que medios regionales reportaron varias detonaciones en distintos puntos de la ciudad.

La cadena catarí Al Jazeera también reportó al menos dos ataques contra la capital iraní. Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel no confirmaron de inmediato una operación en ese momento, horas después difundieron imágenes de bombardeos contra sistemas de misiles y defensa iraníes en las ciudades de Isfahan y Qom.

Israel intensifica la ofensiva aérea contra Irán

En paralelo, el ejército israelí informó que ejecutó la duodécima oleada de ataques desde que comenzó la ofensiva el sábado pasado.

De acuerdo con una fuente militar citada por el propio Ejército, cerca de 90 aviones de combate participaron en la operación y lanzaron alrededor de 200 municiones contra unos 40 objetivos ubicados en Teherán.

Entre los blancos alcanzados se encuentran instalaciones militares, sedes de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armamento. También se mencionó el cuartel general de una unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz y una sede de la fuerza paramilitar Basij vinculada a la fuerza Quds.

Las autoridades israelíes señalaron además que fueron atacados un centro de mando de las fuerzas de Seguridad Interna iraníes y varios edificios que, según su versión, eran utilizados para fabricar o almacenar armas.

Irán denuncia ataques contra infraestructura civil

El gobierno iraní asegura que los bombardeos no se han limitado a objetivos militares. La portavoz gubernamental Fatemeh Mohajerani afirmó que los ataques han impactado también instalaciones civiles.

Según sus declaraciones, hasta ahora han sido afectados 20 centros educativos, 11 hospitales, seis centros de emergencia, siete instalaciones de la Media Luna Roja y 14 centros médicos.

Estas cifras no han podido ser verificadas de manera independiente debido a las restricciones de acceso a varias zonas del país, así como a la interrupción casi total del servicio de internet que dificulta la comunicación con el exterior.