Israel amenaza con convertir el sur de Beirut en la devastada Gaza

Guerra en Oriente Medio Libaneses desplazados del sur del país en un campamento improvisado en el norte de Beirut (WAEL HAMZEH/EFE)

El gobierno de Israel elevó este jueves el tono de sus amenazas contra Hezbolá y aseguró que los suburbios del sur de Beirut, principal bastión del grupo chiita libanés, podrían enfrentar una devastación similar a la que sufrió la Franja de Gaza durante la guerra con Hamas.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, lanzó la amenaza durante una visita a la frontera norte de Israel, en medio de la creciente escalada regional tras la guerra iniciada el sábado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, afirmó el ultranacionalista judío Smotrich en referencia al barrio chiita beirutí y a la ciudad del sur de Gaza arrasada por completo por los bombardeos israelíes.

“Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el tentáculo de Hezbolá”, agregó.

Poco antes, el Ejército israelí había instado a la población de los suburbios del sur de Beirut a evacuar inmediatamente ante la posibilidad de nuevos ataques. “Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato”, advirtió un vocero militar, lo que desató escenas de pánico y enormes atascos en los accesos a la capital libanesa.

La advertencia se produjo después de que Hezbolá lanzara el lunes ataques contra Israel para “vengar” la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, fallecido el primer día de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

102 muertos en 3 días

Desde entonces, Líbano quedó arrastrado al conflicto. Según las autoridades locales, al menos 102 personas han muerto y más de 90,000 han sido desplazadas por la campaña de bombardeos israelíes.

La agencia oficial libanesa ANI reportó que seis miembros de dos familias murieron el jueves en bombardeos sobre el sur del país. Otros tres fallecimientos se registraron tras ataques contra vehículos en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut.