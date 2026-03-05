Israel bombardea a Beirut tras emisión de órdenes masivas de evacuación

Ataque israelí contra Beirut (EFE)

Israel bombardeó la noche de este jueves los suburbios meridionales de Beirut tras emitir órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio, pero lo hizo al menos inicialmente a cuentagotas pese a que se esperaban intensos barridos de ataques.

Unas ocho horas después de llamar a los habitantes a evacuar en todas las afueras sur de la capital, donde residen varios cientos de miles de personas, cazas israelíes comenzaron a bombardear los barrios periféricos del Dahye, alcanzando cinco objetivos en un lapso de una hora, según medios internacionales.

Uno de ellos, habría impactado en la zona de Harey Hreik sin que se haya informado de la gravedad de los daños, resonó con fuerza por toda la ciudad.

Hasta el momento, las órdenes de evacuación israelíes para la región capitalina afectaban a edificios específicos en zonas acotadas del barrio periférico, aunque no todas las acciones están precedidas de avisos.

La magnitud alertas emitidas este jueves provocó atascos kilométricos de vehículos incluso en carreteras secundarias y caminos, al tiempo que se pudieron ver congregaciones de familias en las cunetas más alejadas.

Estas afectan hasta a los barrios de Chiyah y Hadath al completo, ambas con población cristiana, pese a que los ataques se suelen concentrar en áreas de mayoría chií donde tiene presencia el grupo de mismo signo Hezbolá.

La Cruz Roja Libanesa informó en su cuenta de X que sus equipos ayudaron a evacuar a pacientes de varios centros hospitalarios del extrarradio, en concreto seis del Hospital Al Sahel, 14 del Hospital Bahman y un número indeterminado del Al Rasoul al Azam.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, que deja ya 123 fallecidos, 683 heridos y decenas de miles de desplazados, en el peor estallido de violencia desde el alto el fuego de finales de 2024 entre ambos países. (Con información de EFE)