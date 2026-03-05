Primer ministro libanés reprocha a Hezbolá de involucrar al país en conflicto por “intereses extranjeros”

El primer ministro libanés, Nawaf Salam (@visegrad24/x)

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, arremetió este jueves contra el jefe del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, por acusar a su Gobierno de poner en práctica “decisiones israelíes” y denunció que el movimiento armado es el que arrastró al Líbano a un conflicto en favor de “intereses extranjeros”.

“Ayer escuché a alguien acusando al Gobierno libanés de alinearse con las demandas israelíes y de implementar las decisiones israelíes. Como primer ministro, no puedo quedarme callado ante tales palabras que, como mínimo, son absurdas e incitan a la sedición”, indicó Salam en una reunión gubernamental.

Estas declaraciones se producen después de que el miércoles Qassem apuntara al Ejecutivo durante su primer discurso desde el inicio de la campaña aérea israelí contra Líbano a comienzos de esta semana, llamándole a defender el país en lugar de responder a “decisiones” de Israel y Estados Unidos.

El Consejo de Ministros había aprobado esta semana una serie de medidas contra Hezbolá, incluyendo la prohibición de sus actividades armadas, después de que un ataque lanzado por la formación provocara el inicio de la ofensiva israelí.

En este contexto, Salam defendió este jueves que los reprobables son en verdad quienes “arrastraron” al Líbano a una situación innecesaria “sin considerar las consecuencias desastrosas” que tendría para el país y actuando “al servicio de intereses extranjeros que no tienen nada que ver con el bienestar del Líbano”.

El ataque iniciado por Hezbolá pretendía vengar al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, pues Teherán es un aliado clave del movimiento, al que entrena y financia. (Con información de EFE)