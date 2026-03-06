Cuba “caerá muy pronto” luego de la guerra con Irán, advierte Trump

Donald Trump El mandatario señaló que su administración está concentrada actualmente en el conflicto con Irán, pero adelantó que Cuba podría convertirse en el siguiente punto en su agenda internacional. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el gobierno de Cuba podría caer “muy pronto”. Las declaraciones surgieron durante una entrevista telefónica con CNN, en medio del conflicto militar que Estados Unidos mantiene junto a Israel contra Irán.

Según el mandatario, la administración estadounidense mantiene su atención en la operación militar en Medio Oriente, que ya suma varios días de enfrentamientos. No obstante, señaló que la situación en Cuba podría convertirse en el siguiente tema prioritario una vez que se resuelva el conflicto con Irán.

Trump sostuvo que, a su juicio, el gobierno cubano estaría interesado en negociar con Estados Unidos después de décadas de tensiones políticas entre ambos países. En ese sentido, indicó que el encargado de explorar esos posibles contactos sería el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Cuba va a caer muy pronto. Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, dijo el presidente durante la conversación con la cadena estadounidense. También añadió que, aunque su gobierno está enfocado actualmente en la guerra con Irán, “hay tiempo de sobra” para atender el tema cubano más adelante.

El mandatario señaló además que lleva décadas observando la evolución política de la isla caribeña y aseguró que ahora el país estaría “listo” para un cambio, luego de más de medio siglo de tensas relaciones con Washington.

Un día antes de estas declaraciones, Trump ya había insinuado desde la Casa Blanca que el futuro de Cuba podría ser el siguiente capítulo de su política exterior, luego de las acciones militares contra Irán. Incluso mencionó que la caída del gobierno cubano sería “la cereza del pastel” después de otras operaciones realizadas por Estados Unidos en la región.

De acuerdo con reportes recientes de medios estadounidenses, en las últimas semanas también han surgido versiones sobre contactos entre funcionarios del Departamento de Estado y personas cercanas al entorno político cubano, esos acercamientos, según los reportes, no serían negociaciones formales, sino intercambios preliminares sobre posibles reformas económicas en la isla y una eventual flexibilización de sanciones por parte de Washington.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha dejado claro que su prioridad inmediata continúa siendo la guerra en Irán. Trump reconoció que su gobierno podría abordar varios conflictos al mismo tiempo, pero advirtió que hacerlo de forma simultánea podría traer consecuencias negativas en el escenario internacional.