ICE arresta a periodista colombiana por faltar a supuestas 2 citas migratorias

Periodista Estefany Rodríguez La colaboradora de Nashville Noticias y Univision 42, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas mientras viajaba en su auto con su esposo.

La periodista colombiana Estefany Rodríguez, colaboradora de Nashville Noticias y Univision 42, fue detenida en Tennessee por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), cuando viajaba en su automóvil junto a su esposo. La detención, que según su familia fue realizada por ocho agentes armados, ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por las autoridades migratorias.

De acuerdo con Nashville Noticias, Rodríguez fue interceptada por oficiales que se movilizaban en varios vehículos mientras ella conducía un automóvil rotulado con el logotipo del medio. Su esposo, Alejandro Medina III, aseguró que los agentes justificaron la detención argumentando que la periodista tenía pendientes dos citas migratorias.

Sin embargo, Medina III señaló que una de las notificaciones no aparecía registrada en el sistema oficial y que la otra no pudo cumplirse debido a la tormenta invernal que afectó a varias regiones de Estados Unidos durante los últimos meses.

Abogados buscan impugnar la detención de Estefany

Ante esa situación, el equipo legal de Rodríguez presentó una solicitud ante una Corte Federal para impugnar la detención. La defensa argumenta que el procedimiento vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas contra arrestos o registros realizados sin orden judicial o sin causa justificada.

Mientras continúa el proceso legal, Medina III pidió apoyo público para su familia y solicitó oraciones por su esposa. También abrió una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos que ayuden a cubrir los gastos de la defensa legal.

Viralización del caso en redes sociales

El caso ha generado especial atención debido al perfil de la periodista. Rodríguez está casada con un ciudadano estadounidense, no cuenta con antecedentes penales y es una figura conocida dentro de la comunidad hispana de Tennessee, donde Nashville Noticias reúne a más de 800 mil seguidores en Facebook.

La comunicadora es licenciada en periodismo en Colombia, país donde trabajó durante varios años en distintos medios antes de mudarse a Estados Unidos. En 2022 se integró a Nashville Noticias, donde ha cubierto temas relacionados con migración, asuntos sociales, salud y seguridad pública.

El medio para el que trabaja la describe como una reportera cercana a la comunidad, reconocida por narrar historias locales y por su compromiso con su familia, incluida su hija de ocho años.