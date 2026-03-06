México evacúa a 352 connacionales de Medio Oriente: SRE

Embajada de México en Irán La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 352 mexicanos han salido de países de Medio Oriente en medio del aumento de tensiones en la zona

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta ahora 352 mexicanos han sido evacuados de distintos países de Medio Oriente, en medio del aumento del conflicto en la región. Las salidas se han realizado principalmente desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

De acuerdo con la cancillería, la mayoría de las personas logró abandonar estos países por vía terrestre hacia territorios donde el espacio aéreo permanece abierto y desde donde es posible continuar el viaje hacia otros destinos.

Las representaciones diplomáticas de México en la zona continúan atendiendo solicitudes de ayuda para ubicar rutas de salida seguras y coordinar la asistencia necesaria para los connacionales que todavía permanecen en esos países.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que no existen reportes de mexicanos lesionados o afectados físicamente a causa de la situación.

La dependencia también explicó que la operación aérea en la región se ha visto alterada por el aumento de tensiones, sin embargo, conforme algunos espacios aéreos comienzan a reabrirse, ciertas aerolíneas han retomado vuelos desde Emiratos Árabes Unidos.

Ante esta situación, la cancillería recomendó a quienes se encuentren en Medio Oriente mantenerse resguardados en lugares seguros, evitar traslados innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

El Gobierno de México insistió también en que, por ahora, no es recomendable viajar a la región. Incluso quienes tengan planes de trasladarse a otros destinos cercanos podrían enfrentar modificaciones en sus vuelos o en sus rutas de viaje.

La cancillería reiteró que la prioridad es brindar asistencia y protección consular a los ciudadanos mexicanos. Por ello, invitó a quienes necesiten apoyo a comunicarse con las embajadas mexicanas en Medio Oriente.