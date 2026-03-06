El presidente de Ucrania, Vladímir Zelensk le da todas las garantías a Donald Trump para usar suelo ucraniano en sus planes de ataques a Irán (Archivo)

Tensión en Oriente Medio — El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, dijo este viernes que brindará asistencia a Estados Unidos para proteger las bases militares de Washington en Oriente Medio de los ataques de represalia lanzados por Irán.

Zelenski comunicó a través de su cuenta de la red social X, que recibió “una solicitud de EU para apoyo específico” en la protección contra los drones iraníes Shahed. “Di instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida”, subrayó el líder de Kiev, de lo que hizo eco la agencia Russia Today.

Asimismo, una fuente refirió a la agencia Reuters que los ucranianos comenzarán a trabajar “en los próximos días” en este apoyo bélico a EU.

Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump, señaló que aceptaría ayuda de cualquier país, esto, cuando se le preguntó sobre la oferta de apoyo de Zelenski.

Las declaraciones del republicano se registran en medio de los fracasos del Ejército ucraniano en el frente por numerosos problemas sistemáticos como la deserción, la falta de tropas, armas y agotamiento general —hechos reconocidos por el propio Zelenski—, así como grandes escándalos de corrupción, en los que están envueltas personas cercanas al líder del régimen de Kiev.

Al mismo tiempo, a pesar de las afirmaciones constantes de que Ucrania se protege a sí misma, Kiev depende en gran medida de la ayuda militar y financiera occidental, en primer lugar, del propio Washington.

