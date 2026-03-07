Cuba está “en sus últimos momentos” pero tendrá “una gran vida nueva”, advierte Trump

Habitanres en Cuba se encuentran entre la espada y la pared con el aumento de presiones de EU al régimen de la isla (EFE)

Crisis en Cuba — “Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es”, advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. durante la cumbre “Escudo de las Américas” que se celebró en Miami, Florida, junto con presidentes de la derecha latinoamericana.

El republicano destacó que están negociando con La Habana y que tendrá “una gran vida nueva”. Asimismo, aseguró que espera “con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, pero también señaló que su “enfoque ahora mismo” está en la guerra de Irán.

Sin salirse del Tema, el magnate neoyorquino apuntó que él y su secretario de Estado, Marco Rubio están “negociando” con el gobierno de La Habana para que se dé pronto un cambio. “Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba, desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba”, declaró.

Trump ha endurecido su política y bloqueo hacia la isla tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, por un operativo de fuerzas estadounidenses en Venezuela, y desde ese momento, el 3 de enero pasado, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano y EU comenzó a aplicar aranceles a cualquier nación que le suministre crudo, un bloqueo energético que agravó la crisis social y económica de la isla.

APAGONES

Mientras esto ocurre, en la isla se reveló que continúa de manera crítica la profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el gobierno de EU desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

Desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, el mayor apagón programado se había registró este viernes (68 %), seguido por la tasa de este lunes (64 %).

Además el pasado miércoles pasado la isla sufrió un apagón masivo imprevisto que dejó sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana, debido a una avería en una central termoeléctrica clave del oeste del país.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.156 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

La Crónica de Hoy 2026