El petróleo supera los 100 dólares y anticipa un lunes negro en los mercados mundiales

Guerra en Oriente Medio Pakistaníes se apelotonan en gasolinera en Lahore para cargar combustible antes de que se dispare el precio (A. HUSSAIN/EFE)

La temida barrera psicológica de los 100 dólares el barril de petróleo (por encima de los 80 dólares va asociada a un aumento dramático del precio del combustible y de la inflación) fue rebasada este domingo, tras conocerse el desafío del régimen de los ayatolás a Estados Unidos, con la elección como líder supremo de Mojtaba Jamenei, de la misma línea dura de su padre. Los mercados asiáticos reaccionaron con caídas superiores al 7%, anticipando un lunes negro en los mercados mundiales.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán. En cuestión de minutos el pánico entre los inversores hizo que se dispersa a 110 dólares, cuando antes de que Estados Unidos e Israel declarasen la guerra a Irán estaba por debajo de 70 dólares.

Además del temor a que la elección del hijo de Jamenei alargue la guerra mucho más de lo pronosticado por Washington -“unas cuatro o cinco semanas”- el miedo de los petroleros a cruzar el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global, ha forzado a los países exportadores a frenar drásticamente la extracción de crudo, por la imposibilidad de almacenarlo.

“Los precios se elevaron tanto como 15% a más de 100 dólares por barril después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción porque el crucial Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido a la guerra de Irán”, indicó un reporte de la firma Trading Economics.

La brutal subida del precio del barril en un día se reflejó de inmediato en las bolsas asiáticas con caídas superiores al 7% en Tokio, Seúl y Shanghai.

“Los precios caerán rápidamente”: Trump

En el otro extremo, Trump quitó hierro a la subida del crudo e insultó a quienes temen una crisis financiera global por una guerra a la que accedió tras ser convencido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!”, escribió el mandatario.

Una subida del precio del combustible en EU, y en consecuencia de la inflación, a ocho meses de las elecciones de medio término es la peor noticia para los republicanos, que temen perder el control de una o las dos cámaras del Congreso.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EU ha subido un 16% (47 centavos de dólar), al situarse en una media de 3.45 dólares por galón.