Muere soldado estadounidense en Kuwait por “emergencia médica” en medio de la guerra contra Irán

Trump recibiendo el cuerpo de los seis militares muertos en la guerra contra Irán (WILL OLIVER/EFE)

Un soldado de Estados Unidos murió en Kuwait por una “emergencia médica”, según informó este domingo el Comando Central de EU (CENTCOM), con lo que suman ochos militares fallecidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace una semana.

“Un soldado de la Guardia Nacional de EU murió en un incidente relacionado con salud en Kuwait el 6 de marzo durante una emergencia médica. La causa exacta de muerte está bajo investigación”, aseguró el organismo militar, con sede en Florida, en un comunicado de dos párrafos.

Esta baja se da apenas horas después de revelarse que otro militar estadounidense aún no identificado, murió tras resultar herido en Arabia Saudita en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra.

Asimismo, estos hechos se suman al ataque de Teherán con un dron en Kuwait que dejó al comienzo de la guerra seis elementos norteamericanos muertos, cuyos cuerpos arribaron al dicho país el sábado en una ceremonia solemne que lideró Donald Trump.

El CENTCOM adelantó que el Buró de la Guardia Nacional de EU ofrecería “información adicional” sobre el último muerto más adelante.

Trump prometió “mantener al mínimo” las muertes estadounidenses, que argumentó que esto es parte de lo que ocurre en la guerra.

“Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas bajas, vamos a mantenerlo al mínimo”, destacó el republicano en Miami antes del homenaje.

Además, enfatizó que solo enviará tropas estadounidenses sobre el terreno por “una muy buena razón”, aunque el medio Axios reportó que Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido.

La primera semana de ofensiva de Estados Unidos resultó en más de 3 mil objetivos atacados en Irán, según apuntó el CENTCOM el viernes, mientras el presidente afirmó este domingo que destruyeron 44 barcos iraníes con “toda su flota”. (Con información de EFE)