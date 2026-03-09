Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones “a largo plazo” con EU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes su disposición a construir relaciones “a largo plazo” con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas formalmente el pasado jueves.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, la líder chavista indicó que su país tiene una agenda de trabajo con EU en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.

“Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores son inocentes”, enfatizó Rodríguez en un acto en Caracas.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos y otro más de posesión de esas armas.

Por su parte, Flores está acusada de otros cuatros cargos relacionados con los de su esposo: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de las mismas.

Delcy Rodríguez apostó hoy por unas relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos para “dirimir diferencias y para avanzar en coincidencias”. (Con información de EFE)