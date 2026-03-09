EU acusa a China de tener vínculos entre su industria química y los cárteles para la creación del fentanilo

EU acusa a China Durante una reunión de la ONU en Viena, Washington señaló que la industria química china facilita el acceso a sustancias usadas por cárteles para fabricar fentanilo

En medio del debate mundial por el tráfico de drogas sintéticas, Estados Unidos lanzó una acusación directa contra China.

Durante una reunión internacional en Viena, autoridades estadounidenses aseguraron que la industria química del país asiático mantiene vínculos con cárteles del narcotráfico, lo que facilita la producción de fentanilo, una de las sustancias más letales que circulan actualmente en Norteamérica.

La denuncia fue hecha en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde representantes de distintos países analizan estrategias para combatir el tráfico de drogas. Ahí, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, señaló que el origen de muchos de los químicos utilizados para fabricar fentanilo está claramente identificado.

Químicos producidos en chinas que caen en mano del narcotráfico

Según explicó, los llamados precursores químicos se producen en grandes cantidades dentro de China y luego se mueven a través de cadenas comerciales internacionales hasta llegar a manos de organizaciones criminales.

“Sabemos de dónde vienen los precursores químicos. Se fabrican por millones de toneladas en China y se mueven por la cadena de suministro global”, expresó la funcionaria durante su intervención ante el organismo internacional.

Carter también aseguró que el problema se agrava debido a lo que calificó como controles de exportación débiles y una aplicación poco estricta de la ley dentro del país asiático, situación que —según Estados Unidos— permite que empresas químicas establezcan relaciones comerciales con redes del narcotráfico.

Impacto del fentanilo en EU

Mientras se desarrollaba la reunión en la capital de Austria, la funcionaria aprovechó para recordar el impacto que el fentanilo ha tenido en su país. Tan solo el año pasado, cerca de 80 mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis o intoxicaciones relacionadas con drogas, muchas de ellas mezcladas con esta sustancia sintética.

El fentanilo es considerado uno de los opioides más peligrosos que existen. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, su potencia es hasta 50 veces mayor que la de la heroína, lo que explica por qué pequeñas dosis pueden resultar mortales.

Por esta razón, Carter calificó al fentanilo como una especie de “arma de destrucción masiva” que está golpeando con fuerza a la sociedad norteamericana.

Ante este escenario, Estados Unidos pidió reforzar la cooperación internacional para frenar el tráfico de drogas sintéticas. La funcionaria incluso habló de una “guerra química” librada por los narcotraficantes a través de la distribución de estas sustancias.

Dentro de esta estrategia, Washington busca ampliar la ofensiva contra los cárteles, no solo en materia de seguridad, sino también atacando las redes financieras que sostienen sus operaciones.

Durante su intervención también mencionó que varios países del hemisferio occidental están reforzando su colaboración con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico de manera más coordinada.

Como ejemplo de estas acciones, Carter recordó algunos golpes recientes contra organizaciones criminales y líderes vinculados al tráfico de drogas.