Precio del petróleo en el mundo: ¿Por qué está subiendo el costo del crudo a causa del Conflicto en Medio Oriente?

Aumenta el costo del petróleo Ante la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, el precio del petróleo alcanzó los 103 dólares por barril este lunes 9 de marzo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (West Texas Intermediate) superó los 100 dólares por barril este domingo 8 de marzo, su nivel más alto desde 2022, después de que el conflicto en Oriente Medio aumentara.

Desde el comienzo de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio por barril de petróleo se ha encarecido alrededor de un 44%, mientras que este lunes 9 de marzo, el West Texas Intermediate subió un 11%, marcando 103 dólares de costo por barril.

Conflicto en Medio Oriente: ¿cómo se relaciona con el aumento en el costo del petróleo?

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado hasta convertirse en uno de los focos geopolíticos más delicados de la actualidad, situación que estalló tras una serie de ataques y bombardeos estadounidenses —con apoyo de Israel— contra territorio iraní, lo que desencadenó fuertes represalias en el Golfo Pérsico.

Irán, como respuesta al ataque conjunto, tomó una medida de alto impacto estratégico al ordenar el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo; es considerada ruta clave para el comercio energético mundial.

Según datos de la analista Kpler — proveedor líder de datos y análisis de inteligencia de mercado en tiempo real para materias primas, energía y transporte marítimo— y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84% y 90% del crudo que sale por Ormuz tiene como destino Asia, además de también recibir cerca del 83% de GNL que transita por esta ruta.

Ante esta crisis, Donald Trump señaló que, de ser necesario, la Marina estadounidense podría escoltar a petroleros que crucen el estrecho para asegurar el suministro energético global, ya que se han presentado ataques de Irán contra infraestructuras petroleras en el Golfo Pérsico.

¿Cuáles son las principales zonas afectadas por el aumento en el precio del petróleo?

Debido a que la ruta de Ormuz está directamente relacionada con el Sudeste Asiático, los principales aumentos en el costo del petróleo afectan sitios como Filipinas o Singapur, y han impactado sus principales bolsas para este lunes 9 de marzo.

El indicador VN del parqué de Ho Chi Minh cayó un 6,51 % o 115,05 puntos, hasta quedar en 1.652,79 enteros.

cayó un 6,51 % o 115,05 puntos, hasta quedar en 1.652,79 enteros. En Manila el selectivo filipino PSEi se desplomó un 4,97 % o 314,19 unidades y se situó en las 6.006,22.

el selectivo filipino PSEi se desplomó un 4,97 % o 314,19 unidades y se situó en las 6.006,22. El referencial de Yakarta , el JCI, bajó un 3,27 % o 248,32 puntos y la bolsa Indonesia terminó en 7.337,37 enteros.

, el JCI, bajó un 3,27 % o 248,32 puntos y la bolsa terminó en 7.337,37 enteros. El KLCI de Kuala Lumpur se dejó un 2,55 % o 43,89 unidades, hasta las 1.674,17.

En Bangkok , el SET cedió un 1,94 % o 27,4 puntos y cerró en 1.382,97 enteros.

, el SET cedió un 1,94 % o 27,4 puntos y cerró en 1.382,97 enteros. El STI de Singapur retrocedió un 1,89 % o 91,64 unidades y la plaza de la próspera ciudad-Estado topó los 4.756,61 puntos.

Sin embargo, la crisis ha alcanzado también el petróleo de Texas, el cual ya superó los 100 dólares de precio por barril y ocasionó que el actual líder de Estados Unidos se pronunciara ante el alza del crudo.

Mediante una publicación en su plataforma oficial, Truth Social, Trump afirmó que esta alteración en el costo del petróleo son un “precio muy bajo a pagar” a cambio de la paz en el mundo y por Estados Unidos, señalándolos como una situación a corto plazo.

De acuerdo con el presidente del país americano, los precios del petróleo se regularán “cuando la destrucción de la amenaza nuclear iraní haya terminado”.

