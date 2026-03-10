Ahora Irán amenaza a Trump: “Vigila tu espalda o podrías ser eliminado”

Trump y Ali Lariyani El jefe de seguridad nacional iraní lanzó una advertencia directa al presidente de Estados Unidos y calificó sus amenazas como “vacías”.

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar con un intercambio de advertencias públicas entre ambos gobiernos, donde el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, respondió directamente al presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que sus amenazas no intimidan a Teherán.

En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario iraní aseguró que su país no teme a las declaraciones del mandatario estadounidense y lanzó una advertencia personal.

“La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías”, escribió Lariyani al reaccionar a un mensaje previo de Trump en el que el presidente estadounidense afirmó que su país podría atacar a Irán “20 veces más fuerte” de lo que ha sido golpeado hasta ahora.

El jefe de seguridad iraní fue más allá en su respuesta y lanzó una advertencia directa diciendo, “Vigila tu espalda o podrías ser eliminado”.

Continúan las amenazas de Irán hacia EU

Horas antes, la Guardia Revolucionaria de Irán ya había respondido a las declaraciones del presidente estadounidense con otro mensaje de advertencia.

El cuerpo militar de élite aseguró que sus misiles son actualmente más potentes que al inicio de la guerra y afirmó que el país tiene la capacidad de ampliar el conflicto si continúan los ataques.

Además, advirtió que si Estados Unidos e Israel siguen bombardeando territorio iraní y atacando infraestructura del país, Teherán podría tomar medidas que afectarían directamente al mercado energético mundial.

Entre esas medidas, la Guardia Revolucionaria señaló que no permitirá la exportación de petróleo hacia los países que considera hostiles ni hacia sus aliados.

De acuerdo con reportes difundidos en medio del conflicto, los ataques han provocado la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, además de varios altos mandos militares y funcionarios del gobierno.

Entre las víctimas también se encuentran civiles. Según la información disponible, 168 niñas murieron tras un ataque contra un colegio en el país.

Irán respondió a la ofensiva con ataques dirigidos a objetivos estadounidenses y a instalaciones energéticas ubicadas en al menos una docena de países de la región.

El impacto del conflicto ya se refleja en una de las rutas petroleras más importantes del mundo. La escalada de ataques ha frenado gran parte del tránsito en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula cerca del 20 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel global.