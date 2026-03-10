El G7 se prepara para actuar “de forma urgente” si sube el precio del petróleo tras crisis en Irán

G7 Las principales economías del mundo analizan medidas para evitar que el precio del crudo se dispare tras los bombardeos en Irán.

La tensión en Medio Oriente ya empieza a reflejarse en los mercados energéticos y ante el riesgo de que el precio del petróleo se dispare, los países del G7 aseguraron que están preparados para intervenir de forma rápida si la situación lo requiere.

El anuncio lo hizo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, quien explicó que las principales economías del mundo están siguiendo de cerca la evolución del mercado tras la crisis generada por los bombardeos contra Irán.

Según explicó el funcionario, los gobiernos del grupo acordaron actuar “de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles” para evitar una escalada en los precios del crudo.

AIE revisará los datos recientes del mercado petrolero

Para definir las posibles medidas, se programó una reunión entre los países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El objetivo es revisar los datos más recientes del mercado petrolero y contar con un diagnóstico claro de la situación.

Con esa información, los gobiernos podrán analizar las distintas alternativas disponibles y coordinar una respuesta internacional si los precios comienzan a subir de manera abrupta.

Lescure explicó que la prioridad en este momento es conocer con precisión cómo están reaccionando los mercados energéticos.

“Seguimos la situación de los mercados muy de cerca y estamos listos para reaccionar en cualquier momento”, señaló el ministro al referirse a los acuerdos alcanzados entre los ministros de Finanzas del G7 durante una reunión extraordinaria celebrada un día antes.

Aunque el funcionario evitó adelantar medidas concretas, en el mercado energético se ha especulado con la posibilidad de que los países del G7 recurran a sus reservas estratégicas de petróleo para aumentar la oferta y contener los precios.

Sin embargo, Lescure prefirió no confirmar esa opción y se limitó a señalar que los gobiernos cuentan con distintas herramientas para responder con rapidez si el escenario lo exige.

Ante ese escenario, los países del G7 coinciden en que es necesario coordinar esfuerzos para mantener la estabilidad del mercado energético mientras se busca normalizar el tráfico marítimo en la zona.

“Todo el mundo es consciente de la situación y quiere estabilizar el mercado y explorar los medios para lograrlo, incluido Estados Unidos”, afirmó Lescure al término de la reunión de ministros de Energía del G7.

El encuentro se realizó de forma híbrida, entre sesiones presenciales y por videoconferencia, y tuvo lugar en París en el marco de la Cumbre Mundial de Energía Nuclear.