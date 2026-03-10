Pentágono anuncia el día más intenso de bombardeos en Irán

EU bombardea Irán El Pentágono anticipó que la ofensiva aérea contra el país alcanzará su punto más fuerte. Washington asegura que los ataques han reducido de forma considerable la capacidad de respuesta de Teherán. (X: @Hispania)

La ofensiva militar contra Irán entra en una fase más intensa; el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que este 10 de marzo se perfila como el día con mayor número de bombardeos desde que comenzó la operación militar conjunta con Israel.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el funcionario explicó que la estrategia busca seguir debilitando la capacidad militar iraní, especialmente su industria de defensa.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos y la mayor cantidad de ataques”, señaló.

De acuerdo con el Pentágono, desde que inició la operación militar denominada “Furia Épica” el pasado 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses e israelíes han golpeado cerca de 5,000 objetivos dentro del territorio iraní.

Según la versión del gobierno estadounidense, estos ataques han logrado debilitar la capacidad de respuesta de Irán. Hegseth aseguró que en las últimas 24 horas la República Islámica lanzó la menor cantidad de misiles desde que comenzó la guerra.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, respaldó esa evaluación y aseguró que los ataques iraníes muestran una reducción importante.

Explicó que el uso de misiles balísticos por parte de Irán ha disminuido alrededor de 90 por ciento en comparación con los primeros días del conflicto; en el caso de los drones de ataque unidireccional, dijo que los lanzamientos han bajado cerca de 83 por ciento desde que comenzó la ofensiva.

Ataque directo a los complejos militares e industrial de Irán

En esta nueva etapa de la campaña militar, las fuerzas estadounidenses han comenzado a centrar sus ataques en el complejo militar e industrial iraní.

Entre los objetivos principales se encuentran fábricas donde se producen drones kamikaze, con la intención de afectar la capacidad de Irán para desarrollar y lanzar este tipo de armamento.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses mantienen operaciones defensivas en países de la región donde cuentan con presencia diplomática y militar. En esos puntos continúan utilizando cazas y helicópteros de combate para interceptar drones iraníes que han sido lanzados en respuesta a los bombardeos.

“Nos encontramos en una posición muy sólida”, insistió el jefe del Pentágono, aunque evitó dar una fecha aproximada para el fin de la ofensiva militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido la ofensiva al asegurar que Irán busca ampliar su control en Medio Oriente. Incluso ha descrito al país como un “tigre de papel” cuyas capacidades militares, dijo, han sido debilitadas.

Sin embargo, el costo humano del conflicto continúa aumentando. Los bombardeos han dejado cientos de muertos en territorio iraní, entre ellos civiles y niños.