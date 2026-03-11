Irán advierte que no dejará pasar “ni un solo litro” de petróleo por Ormuz para EU o Israel

Petróleo Iraní Teherán aseguró que bloqueará el paso de petróleo hacia Estados Unidos, Israel y sus aliados a través del estrecho de Ormuz.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que Irán advirtiera que podría bloquear el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

El gobierno iraní afirmó que no permitirá que el crudo que cruza por esa ruta beneficie a Estados Unidos, Israel o a sus aliados.

La advertencia fue hecha por Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, organismo encargado de coordinar las operaciones entre el Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria.

En un video difundido por la agencia iraní Tasnim, el vocero aseguró que la postura del país es clara frente al conflicto.

“Repetimos con firmeza: nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios”, afirmó.

Bombardeos a países de Medio Oriente continuaran

Zolfagari también advirtió que los ataques contra objetivos estadounidenses en distintos países de Medio Oriente continuarán mientras siga la ofensiva militar contra Irán.

En su mensaje, el portavoz lanzó críticas directas a la estrategia militar de Washington en la región y aseguró que ocultar tropas en instalaciones civiles o infraestructuras de otros países no evitará que sean atacadas.

“El truco de esconder a su cobarde ejército en lugares públicos y en infraestructuras de los países de la región no podrá salvarlos del pantano en el que han quedado atrapados”, declaró.

Importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto. Por ese paso marítimo circula aproximadamente el 20 por ciento del petróleo que se comercializa en el mundo, además de una parte importante de minerales estratégicos.

Las amenazas de Irán contra barcos que naveguen por esa zona han provocado nerviosismo en los mercados internacionales de energía.

En medio de ese escenario, se reportó que un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil de origen aún desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en aguas del Golfo Pérsico.

El incidente fue reportado por el diario griego Naftemporiki y se suma a la creciente tensión en esa ruta marítima.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que durante las operaciones militares recientes destruyó varios barcos de guerra iraníes cerca de esa misma zona.

Según el reporte militar, entre las embarcaciones destruidas se encontraban 16 buques minadores, los cuales, según Washington, representaban una amenaza para la libertad de navegación en el estrecho.

La situación mantiene en alerta a gobiernos y mercados energéticos, debido a que cualquier interrupción prolongada en Ormuz podría impactar directamente en el suministro mundial de petróleo.