Trump cree que Sheinbaum, Petro y Lula fueron invitados al Escudo de las Américas; Colombia lo niega

Escudo de las Américas (Eduard Ribas/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles que cree que México, Colombia y Brasil sí fueron invitados a la cumbre del Escudo de las Américas, un encuentro regional contra el narcotráfico realizado en Miami. No obstante, apuntó que los tres países decidieron no asistir al evento.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que el Gobierno estadounidense no invitó a Colombia porque aún no ve “el nivel de cooperación” necesario por parte de dicha nación.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, enfatizó.

Colombia niega invitación

Por su parte, el líder colombiano, Gustavo Petro, reiteró que EU no invito a su Administración, ni a la de Sheinbaum ni de Lula.

“Creo que hay otra vez un teléfono roto. Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump”, manifestó Petro en X.

Asimismo, agregó que “transformar una alianza anti narcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial”, en referencia a que los participantes de la reunión del sábado fueron gobiernos latinoamericanos de derecha.

“Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar las diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello”, dijo el líder colombiano quien señaló que “hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero el pasado 3 de febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los carteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional. (Con información de EFE)