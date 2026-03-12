Primer mensaje de Mojtaba Jameneí; advierte mantener cerrado el estrecho de Ormuz

Mojtaba Jameneí El nuevo líder supremo de Irán, emitió su primer mensaje tras ser designado por la Asamblea de Expertos.

Irán vivió un cambio histórico en su liderazgo político y religioso. Mojtaba Jameneí fue designado como nuevo líder supremo de la República Islámica y, poco después de su nombramiento, difundió su primer mensaje dirigido a la nación.

La designación ocurrió durante la madrugada cuando la Asamblea de Expertos aprobó su nombramiento para suceder a su padre, Alí Jameneí, quien murió el sábado 28 tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Con esta decisión se marca apenas el tercer relevo en la jefatura del sistema político iraní desde la creación de la República Islámica hace 47 años. Antes de Mojtaba Jameneí, el cargo fue ocupado por Ruholá Jomeiní y posteriormente por Alí Jameneí.

Primer mensaje de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán

Horas después del anuncio, los canales oficiales del nuevo líder informaron que emitiría un mensaje público.

“El primer mensaje de Su Eminencia el Ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, líder supremo de la Revolución Islámica, se publicará en unos minutos”, indicó una nueva cuenta en la red social X atribuida al líder iraní. El mensaje también fue compartido desde la cuenta que anteriormente utilizaba su padre.

La agencia iraní Tasnim adelantó que el discurso incluiría siete apartados principales.

Entre los temas abordados se mencionan referencias al líder considerado mártir de la Revolución, así como reflexiones sobre el papel que deben asumir la población, las fuerzas armadas y las instituciones del gobierno en el actual contexto político y militar.

El mensaje también incluye posicionamientos sobre el papel de los países de la región y la forma en que Irán debe enfrentar a sus adversarios.

Mantener cerrado el estrecho de Ormuz

Durante su primera intervención pública, Mojtaba Jameneí lanzó además una declaración directa sobre uno de los puntos estratégicos más sensibles del conflicto actual.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, afirmó el nuevo líder supremo en un comunicado que fue leído por una presentadora en la televisión estatal iraní.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, ya que por ese paso circula una parte significativa del petróleo que se exporta desde Oriente Medio.

La declaración llega en medio de la creciente tensión regional y podría tener impacto en el mercado energético internacional si se concreta una interrupción prolongada del tránsito marítimo en esa zona.