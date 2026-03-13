Díaz Canel admite negociación de Cuba y EU para frenar bloqueo petrolero

El mandatario cubano, Miguel Díaz Canel (EFE)

Acercamiento — “Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen”, principalmente para frenar el bloqueo de entregas de petróleo, admitió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien destacó que estas pláticas están en “fases iniciales” y “alejados” de cualquier acuerdo.

El anuncio supone un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz del inicio del bloqueo petrolero de Washington a la isla, una medida que ha llevado al borde del colapso a Cuba, que se encontraba ya en una grave crisis económica, energética y social.

El Partido Comunista de Cuba (PCC) refiere en un comunicado que el objetivo de estas negociaciones es “determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución”, ver “cuáles serían las vías para solucionar esos problemas” y, en último lugar, “determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos”.

En el mismo tenor, el régimen cubano apunta que este acercamiento entre ambos gobiernos representa un “esfuerzo fundamental para poder avanzar en soluciones”, así como la “construcción de espacios de entendimiento” y “áreas de cooperación” que permitan a ambos países “avanzar en el entendimiento y alejarnos de la confrontación”.

Asimismo, el comunicado del gobierno cubano indica que “esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad”, subrayó.

PRESOS POLÍTICOS

El mandatario cubano no abundo en los temas que comprenderá la agenda de este diálogo ni los posibles puntos de fricción que, en cualquier negociación, implicarían compromisos y cesiones por ambas partes.

Díaz Canel resaltó que en estos “intercambios”, la parte cubana ha expresado “la voluntad” de que las conversaciones se realicen “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación” de ambos gobiernos.

El presidente de Cuba agradeció a “actores internacionales” (como México, Brasil y Colombia), que “favorecieron” estos contactos, aunque no citó expresamente a ninguno.

El Gobierno mexicano se había ofrecido a mediar y este 12 de marzo trascendió que unas conversaciones con el Vaticano habían llevado a La Habana a decidir la excarcelación de 51 presos.

RAÚL CASTRO

En este sentido, la ONG Prisoners Defenders, destacó este viernes que tiene constancia ya de al menos cinco excarcelaciones en las últimas horas.

Según sus registros de finales de febrero, Cuba mantenía en la cárcel a un total de 1,214 presos por motivos políticos.

Díaz Canel aseguró que la decisión de iniciar esos contactos con EU se tomó “de forma colegiada” entre el expresidente Raúl Castro --que es el gran referente político del país pese a no ocupar cargos formales--, él mismo y miembros del Gobierno, el Estado y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

De forma significativa, en el anuncio estuvo presente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro sin cargos institucionales relevantes pero que varios medios han señalado en las últimas semanas como el líder de la parte cubana en los primeros contactos con EU.

FBI EN LA ISLA

Rodríguez, responsable de la seguridad personal de su abuelo y muy cercano al expresidente, no ha participado hasta este viernes en actos políticos de este tipo y su papel se limitaba a acompañar al expresidente, en un discreto segundo plano, en su escasa actividad pública.

El Jefe del Estado cubano también explicó en su comparecencia que las autoridades de la isla que esperan una visita de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EU para colaborar en el esclarecimiento del incidente de la lancha procedente de EU en el que murieron cinco personas.

Este hecho, ocurrido el pasado 25 de febrero, que Cuba calificó de “infiltración con fines terroristas”, pudo llegar a suponer un motivo más de tensión política dentro de la escalada entre La Habana y Washington.

Estados Unidos ha elevado en los últimos meses de forma cualitativa la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo que precisa para satisfacer sus necesidades energéticas.

Donald Trump había asegurado en las últimas semanas que representantes de su administración estaban manteniendo contactos con autoridades cubanas e instó a La Habana a cerrar un acuerdo antes de que fuera demasiado tarde.

El Gobierno cubano negó en varias ocasiones estas conversaciones, pero dejó de hacerlo en las últimas semanas.

La Crónica de Hoy 2026