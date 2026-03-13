Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que permita encontrar a Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita ubicar al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y a otros integrantes de alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

El Departamento de Estado anunció la medida a través del programa de Recompensas por la Justicia, en el que se publicó una lista de diez líderes iraníes considerados como objetivos prioritarios. Esto refleja la prioridad estratégica que Estados Unidos asigna al seguimiento de Mojtaba Jamenei.

El CGRI fue considerado como terrorista por Washington desde 2019, por lo que este anuncio busca incentivar filtraciones dentro de redes cercanas al poder iraní o dentro de estructuras de seguridad regional.

El programa Recompensas por la Justicia ha sido utilizado anteriormente para localizar a líderes de grupos armados y redes consideradas amenazas a la seguridad internacional.