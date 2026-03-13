Guerra en Irán: ¿cuánto ha gastado Estados Unidos y por qué la cifra sigue creciendo?

Dinero gastado en la guerra con Irán (sinenkiy)

Los primeros días de la guerra entre Estados Unidos y Irán han implicado un gasto militar de más de 11.300 millones de dólares, de acuerdo con una estimación del Pentágono presentada a miembros del Congreso durante una reunión privada en Washington.

El dato fue revelado por funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense durante un encuentro a puerta cerrada con legisladores, según información publicada por el diario The New York Times, que citó a tres personas familiarizadas con la sesión informativa.

Costo inicial que todavía no está completo

La cifra corresponde únicamente a los primeros seis días del conflicto, iniciado con ataques coordinados entre Estados Unidos y Israel el 28 de febrero.

Sin embargo, el cálculo aún no refleja todos los gastos derivados de la operación militar. De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico estadounidense, el monto final será mayor cuando se integren costos operativos adicionales, como el despliegue de más personal, el uso de municiones y los recursos logísticos necesarios para sostener los ataques iniciales.

Estimaciones de cifras menores

Antes de la revelación del Pentágono, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) había publicado un análisis que estimaba un gasto de al menos 3.700 millones de dólares durante las primeras 100 horas del conflicto, es decir, en los primeros cuatro días.

Ese cálculo implicaba un desembolso cercano a 900 millones de dólares diarios en las primeras jornadas de combate.

La nueva estimación presentada por el Departamento de Defensa estadounidense eleva significativamente esa cifra, ya que su cálculo equivale a un gasto promedio cercano a 1.900 millones de dólares por día durante los primeros seis días de operaciones.

Municiones y ataques iniciales elevaron el gasto

Parte del alto costo de la operación se explica por el uso intensivo de armamento durante los ataques iniciales contra objetivos estratégicos de Irán.

De acuerdo con fuentes de defensa citadas por NYT y WP, solo en los primeros dos días de bombardeos se habrían gastado alrededor de 5.600 millones de dólares en municiones.

Entre las armas utilizadas se encuentra la bomba planeadora de precisión AGM-154 Joint Standoff Weapon, cuyo costo puede superar los 836.000 dólares por unidad.

Inventario militar comienza a reducirse

El ritmo de operaciones también está teniendo impacto en los arsenales militares estadounidenses.

Según reportó recientemente TWP, el ejército de Estados Unidos está consumiendo con rapidez interceptores aéreos y armas de precisión, lo que ha obligado a los mandos militares a evaluar con mayor cuidado qué objetivos atacar.