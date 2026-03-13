Las lluvias en Perú dejan 64 muertos, 8 desaparecidos y miles de damnificados

Bomberos Voluntarios del Perú inspeccionan una zona afectada por lluvias en Arequipa (EFE)

Temporal — “Tenemos 22,493 damnificados a la fecha, 171,494 afectados y lamentablemente, estamos dando cuenta de 64 fallecidos y 8 desaparecidos. Ese es el reporte que tenemos ahora actualizado en el Centro de Operación de Emergencia Nacional (COEN)”, declaró el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vázquez a la emisora RPP, al dar su reporte tras las fuertes lluvias que caen en Perú desde inicios de año.

El funcionario participó en la entrega de más de 300 toneladas de ayuda humanitaria que será enviada a las zonas más afectadas del país, principalmente a las regiones de Huancavelica, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas.

“Desde el Ejecutivo hay claras disposiciones con la finalidad de poner todos nuestros recursos materiales y humanos a disposición, con la finalidad de mitigar todos los daños que está sufriendo en estos momentos la población por las lluvias y los peligros asociados”, indicó.

El Gobierno de Perú declaró en emergencia a 283 distritos de 20 regiones del país con el objetivo de reducir el alto riesgo que se presenta ante la caída de lluvias intensas y su impacto en la seguridad de la población.

La medida, que tendrá una duración de 60 días, comprende a distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La Presidencia peruana refiere que durante el periodo de emergencia se ejecutarán “las medidas y las acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

Al referirse a la situación de las lluvias, la primera ministra peruana, Denisse Miralles, declaró que el Ejecutivo efectúa un “monitoreo cercano” de las emergencias a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y coordina las acciones de respuesta con los gobiernos regionales y locales.

Hasta el pasado lunes, las autoridades peruanas habían señalado que se había atendido más de 500 emergencias viales en 24 regiones afectadas por las lluvias, que hasta ese momento habían dejado 16,095 damnificados y 58 fallecidos en el país.

El último reporte del COEN también había informado que había 1,017 casas, 36 aulas educativas y 106 puentes destruidas, y otras 6,269 casas y 7 establecimientos sanitarios con daños que los hacen inhabitables.

Las lluvias han inundado 1,576 hectáreas de campos de cultivo y causado la muerte de más de 16,400 animales en lo que va de la presente temporada. (Con información de EFE)

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