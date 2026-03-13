Lula prohíbe entrada a Brasil del consejero de Donald Trump

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro fue hospitalizado (Archivo/EFE)

Tesnsión Brasil-EU — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este viernes en Río de Janeiro que ordeno se prohibiera la entrada al país a Darren Beattie, asesor del mandatario estadounidense Donald Trump, quien había solicitado autorización para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro en la prisión donde cumple una condena por golpismo.

Lula refirió que la decisión se tomó teniendo en cuenta la “omisión y falsificación” de información relevante sobre el motivo de la visita al momento de solicitar el visado en Washington, explicaron fuentes diplomáticas brasileñas.

La cancillería brasileña apuntó que había otorgado visa al asesor para participar en un evento en São Paulo y se enteró por la prensa de que el alto funcionario estadounidense planeaba visitar a Bolsonaro en prisión, por lo que se procedió a impedirle la entrada a Brasil.

“Ese americano que dijo que vendría a visitar a Jair Bolsonaro fue prohibido de entrar. Yo lo prohibí mientras no liberen los visados de mi ministro de Salud”, declaró Lula durante la reinauguración de un área del Hospital Federal de Andaraí, en Río de Janeiro.

MÉDICOS CUBANOS

El mandatario brasileño recordó que el gobierno de Trump le canceló la visa a su ministro de Salud, Alexandre Padilha, a su esposa y a una hija de 10 años en represalia por el programa brasileño que contrata médicos cubanos para atender áreas aisladas del país.

La cancillería brasileña confirmó la revocación del visado de Beattie, alegando que el consejero habría mentido sobre los motivos de su viaje.

Según la cancillería, este hecho constituye un principio legal suficiente para la denegación del visado, de conformidad con la legislación brasileña y con normas internacionales aplicadas en casos similares.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que puso en prisión a Bolsonaro, autorizó esta semana que Beattie le hiciera una visita al expresidente en prisión el 18 de marzo.

Pero, tras ser consultado por el juez sobre el caso, ya que Beattie solicitó un cambio en la fecha, el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que la visita de un asesor del presidente Trump al exmandatario en prisión podía configurar una “injerencia indebida” en año electoral.

PERMISO

Antes incluso de solicitar reuniones con funcionarios de la cancillería brasileña, Beattie, asesor sénior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EU, pidió autorización para encontrarse con el líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Sin embargo, la cancillería informó que esa reunión con el expresidente en ningún momento fue informada por el consejero de Trump, quien solo había comunicado su intención de viajar al país “para una conferencia sobre minerales críticos y para reuniones oficiales con representantes del Gobierno brasileño”.

HOSPITALIZADO

Por otra parte, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión, fue hospitalizado este viernes tras encontrarse mal por una acumulación de líquido en los pulmones y no tiene previsión para ser dado de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada de este viernes, fue diagnosticado con líquido en los pulmones como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

La Crónica de Hoy 2026