Sheinbaum “no debería rehusar mi ayuda para deshacerse de los cárteles”: Trump

Donald Trump insiste en su intención de que tropas de EU ingresen a México para combatir a cárteles (EFE)

Guerra al narco — El presidente de Estados Unidos volvió a sacar el tema de los cárteles mexicanos que, desde su punto de vista, controlan el país, y refirió que ha insistido a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, que no debería declinar la ayuda que le ha ofrecido para combatir al crimen organizado.

“Bueno, no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México. Y por alguna razón, no quiere hacerlo”, declaró a periodistas tras ser interrogado sobre qué “plan” tiene para su vecino del sur.

El republicano en un mensaje en su red social critica la política antidrogas de la mandataria y tacha a su gobierno de “narcogobierno”.

El mandatario estadounidense aseguró que (a Sheinbaum) la aprecia “mucho”, si bien insistió en que “debería acabar con los cárteles”. “Nos guste o no, los cárteles controlan México. No podemos permitirlo”, agregó.

RESPUESTA

Tras este mensaje de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Colima, que la conducta de su homólogo de EU es por que “a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con EU para el tema de seguridad. Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía. Y esa no está en negociación”, subrayó.

Sheinbaum ha resaltado en varias ocasiones que si bien está dispuesta a mantener la cooperación con Washington para combatir el narcotráfico, ello no será nunca a condición de violentar la soberanía de México.

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