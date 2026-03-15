Difunden video del ataque al ambientalista y periodista Erick Saracho; así fue la agresión (Fiscalía General de Nayarit)

La Fiscalía de Nayarit difundió un video del ataque armado contra el ambientalista y periodista Erick Saracho Aguilar, ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de San Francisco, conocida como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas. En las imágenes se observa al presunto agresor acercarse al lugar donde ocurrió el atentado, lo que forma parte de las evidencias que buscan ayudar a identificarlo.

El material fue publicado por las autoridades estatales junto con un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita localizar al responsible. La Fiscalía anunció una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcione datos veraces que contribuyan al avance de la investigación.

Así fue el ataque contra el ambientalista y periodista Erick Saracho

El atentado ocurrió la mañana del 11 de marzo, cuando Saracho se encontraba cerca de su domicilio en San Pancho. De acuerdo con los reportes iniciales, el ataque se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, en las inmediaciones de su vivienda.

El ambientalista resultó herido tras recibir impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. Según información difundida posteriormente, logró sobrevivir a la agresión y se encuentra en recuperación tras la intervención médica.

Fiscalía de Nayarit difunde video de la agresión contra Erick Saracho

En el video divulgado por la Fiscalía se observa a un hombre vestido de negro que presuntamente estaría relacionado con el atentado. El individuo aparece con una sudadera con capucha y, en algunos momentos, deja ver su rostro mientras se acerca al lugar donde ocurrió el ataque.

Las autoridades señalaron que las imágenes forman parte de la investigación en curso y pidieron la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto. La información puede enviarse de manera anónima a los canales oficiales de la Fiscalía estatal.

La Fiscalía de Nayarit ha publicado un video del momento en el que Erik Saracho Aguilar, periodista, activista y ambientalista, defensor del territorio, fue atacado a tiros en su casa el pasado 11 de marzo en San Francisco, más conocido como San Pancho, en el municipio de Bahía… pic.twitter.com/3jCigBBlCA — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 14, 2026

Conflictos ambientales en la región

Erick Saracho es reconocido por su trabajo como defensor del medio ambiente y director de la organización Alianza Jaguar, dedicada a la conservación de la fauna y la vigilancia ciudadana de proyectos urbanos en la región. A lo largo de su trayectoria ha denunciado presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios y afectaciones ambientales en la Riviera Nayarit.

El ataque ocurrió días después de una reunión entre el activista, autoridades y empresarios relacionada con un proyecto inmobiliario frente al mar que ha sido señalado por presuntas violaciones ambientales. Diversas organizaciones y activistas han condenado la agresión y han pedido que se esclarezcan los hechos.

Exigen esclarecer el atentado

Tras difundirse el video del ataque, organizaciones ambientales y defensores del territorio expresaron su respaldo a Saracho y demandaron que se garantice su seguridad. Algunos activistas también solicitaron que la investigación sea atraída por autoridades federales para asegurar el esclarecimiento del caso.

Mientras continúan las indagatorias, la Fiscalía de Nayarit mantiene abierta la investigación para identificar y detener al agresor. Las autoridades reiteraron que la recompensa de 100 mil pesos seguirá vigente para quien proporcione información útil que permita ubicar al responsible del ataque contra el ambientalista.