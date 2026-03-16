Israel intensifica ofensiva en Irán: nueva oleada de bombardeos golpea Teherán, Shiraz y Tabriz

Bombardeos Israelíes en Irán Desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, las fuerzas israelíes aseguran haber realizado miles de bombardeos contra instalaciones militares, centros de mando y objetivos vinculados al programa nuclear iraní (X)

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que los ataques están dirigidos contra infraestructura vinculada al régimen iraní, aunque no ofrecieron detalles específicos sobre los objetivos alcanzados en esta nueva fase de la ofensiva.

Durante una sesión informativa con periodistas, el portavoz militar Nadav Shoshani explicó que desde el inicio de la campaña militar la aviación israelí ha realizado cerca de 5 mil salidas aéreas y ejecutado más de 7,600 ataques dentro del territorio iraní.

Según el funcionario, alrededor de 4,700 de esos bombardeos se dirigieron específicamente contra el programa de misiles de Irán.

Además, más de 700 objetivos relacionados con sistemas de lanzamiento fueron atacados en operaciones descritas como acciones “en tiempo real”. De acuerdo con la versión del Ejército israelí, estas operaciones han provocado una reducción considerable del arsenal de misiles iraní.

Instalaciones militares y centros de mando entre los objetivos de Israel

Las autoridades militares también señalaron que han golpeado más de 100 instalaciones dedicadas a la producción de armamento y más de 500 centros de mando y control en diferentes puntos del país.

Entre los objetivos mencionados por las fuerzas israelíes se encuentran además decenas de instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, en operaciones que, según el comunicado oficial, se realizaron en coordinación con fuerzas armadas de Estados Unidos.

Ofensiva Israelí iniciada desde febrero

La ofensiva militar comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron ataques conjuntos contra objetivos estratégicos dentro de Irán.

De acuerdo con reportes oficiales iraníes, los bombardeos han dejado al menos 1,230 muertos, aunque ese balance no se ha actualizado en los últimos once días.

Las operaciones han tenido como blanco instalaciones militares, infraestructuras estratégicas y edificios vinculados al gobierno iraní.

Israel se prepara para un conflicto prolongado

El Ejército israelí señaló que se prepara para una guerra larga, al asegurar que aún existen miles de objetivos potenciales dentro de Irán. Las autoridades militares también rechazaron versiones sobre una posible escasez de interceptores para defenderse de los ataques iraníes.

Hasta ahora, los misiles lanzados desde Irán han causado 12 muertes en territorio israelí, según el recuento oficial difundido por el gobierno de Israel.