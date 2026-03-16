¿Se confirmó la identidad de Bansky?: investigación de Reuters apunta a un británico

Bansky El artista ha colocado obras en sitios callejeros en diferentes partes del mundo sin revelar su identidad real más allá del seudónimo.

Durante más de dos décadas, el artista conocido como Banksy ha sido una de las figuras más influyentes y enigmáticas del arte contemporáneo. Sus obras, caracterizadas por el uso de plantillas, el humor negro y la crítica política, han aparecido en muros, puentes y edificios de distintas ciudades del mundo, desde Londres hasta territorios en conflicto como Ucrania o Palestina.

A pesar de la enorme popularidad de su trabajo, que ha alcanzado precios millonarios en subastas y ha influido en el movimiento global del arte urbano, el creador ha mantenido su identidad en secreto, lo que ha alimentado durante años el interés público y numerosas investigaciones sobre quién se esconde detrás del pseudónimo.

¿Quién es Bansky y por qué genera interés?

Banksy comenzó a ganar notoriedad en la década de 1990 dentro de la escena underground de Bristol, en Inglaterra, donde artistas y músicos colaboraban en proyectos de graffiti y cultura alternativa. Sus murales suelen incluir comentarios sociales o políticos sobre temas como la guerra, el capitalismo o la vigilancia estatal, y a menudo aparecen de forma clandestina en espacios públicos.

El anonimato ha sido una parte central de su figura: el propio artista ha señalado en entrevistas que ocultar su identidad es fundamental debido a la naturaleza ilegal de muchas intervenciones de graffiti. Con el tiempo, el misterio también se convirtió en un elemento clave de su marca artística y de su atractivo mediático.

¿Descubrieron la identidad de Bansky?

El pasado 13 de marzo, una investigación publicada por la agencia Reuters afirmó haber identificado al artista tras revisar documentos judiciales, registros públicos y testimonios de personas vinculadas al mundo del arte urbano.

Según ese reportaje, Banksy sería Robin Gunningham, un hombre originario de Bristol que posteriormente habría cambiado legalmente su nombre a David Jones. La agencia señaló que entre las pruebas encontradas figura un registro de arresto ocurrido en Nueva York en el año 2000 por vandalizar un anuncio publicitario, acompañado de una confesión manuscrita firmada con el nombre de Gunningham, así como otros documentos y evidencias que conectan sus movimientos con la aparición de obras atribuidas al artista.

Sin embargo, la identidad del artista sigue sin confirmarse oficialmente. De acuerdo con Reuters, ni Banksy ni su empresa encargada de autenticar sus obras, Pest Control, respondieron a las preguntas sobre el reportaje, mientras que su abogado cuestionó parte de la información presentada y subrayó la importancia de preservar el anonimato del creador por razones de privacidad y seguridad.

Aunque la investigación ha reavivado el debate sobre quién está detrás del célebre pseudónimo, el misterio que rodea a Banksy, sin una confirmación definitiva.