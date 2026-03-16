Trump dice que “muy pronto” podría haber acuerdo con Cuba tras la guerra con Irán

El presidente de EU, Donald Trump (JIM LO SCALZO/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su administración podría alcanzar “muy pronto” un acuerdo con Cuba, aunque señaló que la prioridad inmediata de Washington sigue siendo el conflicto con Irán.

Durante declaraciones recientes, el mandatario afirmó que existen contactos entre ambos gobiernos y que su administración está abierta a cerrar un entendimiento con La Habana. “Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, dijo.

Trump añadió que las conversaciones continúan, aunque aclaró que primero su gobierno se concentrará en la situación con Irán antes de abordar plenamente la relación con la isla.

Tensiones por el bloqueo petrolero

Las declaraciones se producen en un momento de fuerte tensión entre ambos países. Desde enero, el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo petrolero contra Cuba y restringió el suministro de crudo procedente de Venezuela.

Posteriormente, Washington anunció mediante una orden ejecutiva la aplicación de aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, una medida que busca presionar económicamente al gobierno cubano.

Amenazas y presión política sobre La Habana

En las últimas semanas, Trump también ha advertido que su gobierno podría tomar el control de la isla “de forma amistosa o de manera hostil”, y ha sostenido que el gobierno cubano podría caer pronto debido a la crisis interna.

El mandatario ha señalado que el país atraviesa una situación difícil, agravada por la escasez de combustible derivada de las sanciones energéticas impuestas por Washington.

Cuba confirma contactos con Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el viernes que existen conversaciones con Estados Unidos para intentar resolver las diferencias entre ambos gobiernos a través del diálogo.

Según explicó el mandatario cubano, los contactos buscan explorar posibles soluciones frente a las tensiones bilaterales y la crisis energética que enfrenta la isla.

Esta semana, Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa en la que abordó tanto la situación energética como las conversaciones con Washington. En el encuentro participaron integrantes de la familia Raúl Castro, entre ellos su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su sobrino-nieto Óscar Pérez-Oliva.

Las declaraciones de ambos gobiernos se producen mientras el conflicto en Oriente Medio continúa influyendo en la agenda internacional de la administración estadounidense y en la relación con varios países de la región.