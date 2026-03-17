¿Colombia bombardeada desde Ecuador? Petro denuncia hallazgo de explosivos en la frontera y Noboa lo niega

Amenaza El presidente de Colombia, Gustavo Petro (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el hallazgo de una bomba lanzada desde un avión en una zona cercana a la frontera con Ecuador, y aseguró que su país podría estar siendo bombardeado desde ese territorio, en un contexto de creciente tensión bilateral.

Durante un consejo de ministros, el mandatario afirmó que el artefacto fue encontrado en una zona limítrofe y señaló que ya se investiga su origen y las condiciones en las que fue lanzado. Petro mencionó que este hecho refuerza sus sospechas sobre posibles ataques provenientes desde Ecuador, aunque insistió en que se debe esclarecer lo ocurrido con mayor detalle.

El presidente colombiano también advirtió que no se trata de acciones de grupos armados ilegales y afirmó que “van muchos estallidos”, por lo que adelantó que su gobierno dará a conocer próximamente una grabación enviada desde Ecuador relacionada con estos hechos.

¿Qué hay detrás del conflicto entre Colombia y Ecuador?

La denuncia ocurre en medio de un conflicto comercial que comenzó en enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, argumentando falta de acciones contra el narcotráfico en la frontera.

En respuesta, Colombia aplicó aranceles a 73 productos y suspendió el suministro de electricidad hacia Ecuador. Esto derivó en nuevas medidas por parte del gobierno ecuatoriano, que elevó al 50% el gravamen a importaciones colombianas desde el 1 de marzo y ajustó tarifas para el transporte de crudo colombiano a través de su infraestructura.

Llamado a evitar un conflicto mayor entre ambos países

En medio de la tensión, Petro reveló que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien pidió intervenir y dialogar con el gobierno ecuatoriano para evitar un conflicto mayor.

El mandatario colombiano subrayó que su país no busca una guerra, pero insistió en que la soberanía nacional debe respetarse. También alertó que la bomba encontrada permanece activa, lo que representa un riesgo en la zona.

Operativos y cooperación internacional en la frontera

Paralelamente, Ecuador ha reforzado su estrategia de seguridad con apoyo internacional. La semana pasada, firmó un acuerdo con Estados Unidos para abrir una oficina del FBI en su territorio, con el objetivo de combatir el crimen organizado.

El convenio incluye la creación de una unidad policial conjunta enfocada en desarticular redes de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y financiamiento al terrorismo.

Además, ambos países han llevado a cabo operaciones militares en territorio ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, incluyendo bombardeos a campamentos vinculados a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC.

Ecuador rechaza las acusaciones de Colombia

Después de la denuncia, el presidente Daniel Noboa respondió directamente a Petro y negó que Ecuador esté realizando bombardeos en Colombia.

A través de su cuenta en X, aseguró que las operaciones militares se desarrollan únicamente dentro de territorio ecuatoriano y están dirigidas contra estructuras del “narcoterrorismo”. También sostuvo que varios de estos grupos criminales tienen origen colombiano y se habrían infiltrado en Ecuador por falta de control fronterizo.

El cruce de declaraciones mantiene la tensión entre ambos gobiernos, mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la bomba hallada en la zona limítrofe.