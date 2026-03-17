La OTAN comete “un error muy tonto”; afirma Trump tras no recebir ayuda en la guerra contra Irán

Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin (EFE)

Donald Trump afirmó este martes que la OTAN ha cometido “un error muy tonto” al rechazar su petición de apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra de Irán.

“Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría ahí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí”, indicó durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

En la junta, el republicano reiteró los reproches que había dado tiempo antes en una publicación en su red Truth Social, donde sostuvo que ya no necesita la ayuda de sus aliados.

Sentado junto al jefe del Gobierno irlandés, Trump aseguró que Irán iba a lograr un arma nuclear en el plazo de un mes y consideró “sorprendente” que, a su juicio, los aliados respalden los planes de Estados Unidos pero se nieguen a prestar ayuda.

“Todo el mundo está de acuerdo con esto, pero no quieren ayudar”, manifestó.

Asimismo, apuntó que las fuerzas estadounidenses han logrado “diezmar” al Ejército iraní y que ya no requieren el respaldo de sus socios: “No necesitamos demasiada ayuda y, en realidad, no necesitamos ninguna ayuda”.

“Ormuz volverá a ser seguro”: afirma Trump

Asimismo, el mandatario estadounidense mencionó que tiene confianza en que el estrecho de Ormuz volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

“No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho”, declaró.

Sobre la duración de la guerra, Trump volvió a ofrecer un calendario impreciso al asegurar que la ofensiva terminará pronto, aunque matizó que Estados Unidos todavía no está “listo” para retirarse.

“Aún no estamos listos para irnos. Pero nos iremos en un futuro próximo, nos iremos en un futuro muy próximo”, añadió. (Con información de EFE)