Renuncia director de antiterrorismo de EU por desacuerdo con guerra en Irán

Joe Kent dejó su cargo al frente del Centro Nacional contra el Terrorismo En su carta, afirmó que el conflicto no responde a una amenaza directa y cuestionó la influencia de Israel en la decisión.

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, anunció su renuncia tras expresar su desacuerdo con la guerra que ese país mantiene junto con Israel contra Irán, una decisión que comunicó directamente al presidente Donald Trump.

En una carta enviada al mandatario, el funcionario dejó claro que no podía respaldar la ofensiva. Señaló que, desde su punto de vista, Irán no representaba una amenaza inmediata para Estados Unidos y sostuvo que el conflicto se originó por la presión del gobierno israelí y de su influencia en territorio estadounidense.

Kent, quien también es veterano del Ejército, recordó que Trump llegó al poder con el discurso de “Estados Unidos primero”, una postura que, según dijo, advertía sobre los costos humanos y económicos de involucrarse en guerras en Oriente Medio.

El ahora exfuncionario cuestionó que la actual estrategia contradiga ese planteamiento. Incluso acusó a altos funcionarios de Israel de haber impulsado una campaña de desinformación para justificar la ofensiva, algo que comparó con lo ocurrido antes de la guerra de Irak.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

En su mensaje, también hizo un llamado directo al presidente para reconsiderar la decisión. “Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo”, escribió.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, organismo que encabezaba, forma parte de la estructura de la Dirección de Inteligencia Nacional y fue creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con el objetivo de concentrar información sobre amenazas terroristas a nivel internacional.

La salida de Kent ocurre en medio de un contexto de críticas a la guerra. El conflicto ha dejado al menos 13 militares estadounidenses muertos y ha tenido impacto en el aumento de los precios de la gasolina.

Algunas voces cercanas al entorno de Trump también han expresado su desacuerdo. Entre ellas, el periodista Tucker Carlson, quien ha señalado que esta intervención contradice la promesa del entonces candidato republicano de centrarse en los asuntos internos y evitar nuevas guerras en el extranjero.