Casi 5 millones de niños menores de 5 años mueren en el mundo: causas y factores detrás del nuevo informe de la OMS

Niños Un nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud advierte que millones de menores siguen falleciendo cada año por causas prevenibles. África y Asia concentran la mayoría de los casos

Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias internacionales destacan que alrededor de 4.9 millones de niños antes de cumplir los cinco años, incluidos 2.3 millones de recién nacidos y advierte sobre el freno en la reducción de la mortalidad infantil a nivel global.

En África y Asia ocurre la mayoría de las muertes

El reporte señala que el 58 por ciento de los fallecimientos se concentran en África, mientras que otro 25 por ciento ocurre en el subcontinente indio, lo que refleja una fuerte desigualdad en el acceso a servicios de salud.

Aunque desde el año 2000 la mortalidad infantil se ha reducido a más de la mitad, el ritmo de mejora ha disminuido más de 60% desde 2015, lo que preocupa a organismos internacionales.

Muertes que en su mayoría se pueden evitar

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que, pese a los avances, millones de niños siguen muriendo por causas prevenibles.

Además, destacó que los menores que viven en contextos de conflicto o crisis tienen casi tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años.

Causas de la muerte de los niños menores de cinco años

Entre los recién nacidos, las principales causas están relacionadas con complicaciones por partos prematuros (36%) y problemas durante el nacimiento (21%). Las infecciones también representan una proporción importante.

Después del primer mes de vida, la malaria aparece como la principal causa de muerte, con un 17 por ciento de los casos, especialmente en regiones del África subsahariana.

Países como Chad, República Democrática del Congo, Níger y Nigeria figuran entre los más afectados por esta enfermedad.

El impacto de la desnutrición

El informe también reporta más de 100 mil muertes de menores por desnutrición aguda grave, sin embargo, advierte que la falta de alimentos influye en muchas más muertes de forma indirecta, al debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de infecciones.

Riesgos en adolescentes

El estudio también analiza a la población de entre 5 y 24 años, donde se registraron 2.1 millones de muertes en 2024.

En los niños más pequeños de este grupo, predominan las enfermedades infecciosas y las lesiones. Sin embargo, en la adolescencia los riesgos cambian el suicidio es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años, mientras que los accidentes de tráfico lideran en los hombres.

¿Qué se necesita para reducir estas cifras?

Los investigadores concluyen que es urgente aumentar la inversión en salud infantil para evitar millones de muertes.

Entre las medidas más efectivas destacan la vacunación, el tratamiento oportuno de la desnutrición y la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto.

El informe subraya que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, la mayoría de estas muertes aún pueden prevenirse con intervenciones accesibles y de bajo costo.