Israel anuncia la muerte de jefe de inteligencia iraní en un bombardeo de noche

Ismail Jatib, ministro de Inteligencia de Irán Su fallecimiento se suma a otras bajas recientes dentro de la estructura de seguridad iraní en medio del conflicto.

La ofensiva entre Israel e Irán volvió a escalar con el anuncio de la muerte de Ismail Jatib, ministro de Inteligencia iraní, quien habría fallecido en un bombardeo, de acuerdo con autoridades israelíes; su figura era considerada clave dentro del aparato de seguridad de la República Islámica.

Israel confirma la muerte de Ismail Jatib

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó que Jatib murió en un ataque reciente y lo señaló como responsable del sistema interno de seguridad, incluyendo operaciones de represión y acciones encubiertas del gobierno iraní.

El anuncio se dio apenas un día después de que Irán reconociera la muerte de otros dos altos perfiles: Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, también en bombardeos.

Perfil de Ismail Jatib ligado al poder iraní

Ismail Jatib era un clérigo chií formado en el Seminario Islámico de Qom, donde estudió jurisprudencia y fue cercano a figuras de alto nivel como el líder supremo Alí Jamenei.

Su carrera dentro del aparato de seguridad comenzó desde los primeros años posteriores a la Revolución Islámica de 1979. Se integró a la inteligencia de la Guardia Revolucionaria en 1980 y participó en la guerra entre Irán e Irak.

A lo largo de los años ocupó distintos cargos clave, entre ellos funciones en la Oficina del Líder Supremo, donde estuvo al frente de la guardia, así como en áreas de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y del propio Ministerio de Inteligencia.

También encabezó el Centro de Protección de Información del Poder Judicial, consolidando su presencia en distintas áreas del sistema de seguridad del país.

Fue nombrado ministro de Inteligencia en agosto de 2021 por el entonces presidente Ebrahim Raisi, cargo en el que se mantuvo posteriormente bajo la administración de Masoud Pezeshkian.

Desde esa posición, coordinaba tareas de seguridad interna, contrainteligencia y operaciones en el exterior.

En 2022, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusó de participar en actividades cibernéticas contra ese país y sus aliados, lo que reforzó su perfil como una de las figuras más influyentes dentro del sistema de inteligencia iraní.

Su muerte se suma a una serie de golpes recientes contra la estructura de seguridad de Irán, en medio de un conflicto que ha impactado directamente a altos mandos del país.